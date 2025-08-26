Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Na Siciliji po izbruhu Etne izdali opozorilo za zračni promet

Catania, 26. 08. 2025 10.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Italijanski nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo je v ponedeljek sporočil, da so zabeležili močan izbruh vulkana Etna, zaradi katerega so oblasti na Siciliji izdale najvišjo stopnjo opozorila za zračni promet.

Kljub opozorilu je mednarodno letališče Vincenzo Bellini v bližnji Catanii ostalo odprto, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in nemška dpa.

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. Gora je visoka približno 3350 metrov in izbruhne večkrat letno. Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce.

Ob Etni je dokaj aktiven tudi ognjenik na skoraj 300 kilometrov oddaljenem vulkanskem otoku Stromboli, ki je prav tako priljubljen med turisti.

sicilija etna izbruh vulkana italija
Naslednji članek

Konec upanja za rusko alpinistko, ujeto na ledeni gori

Naslednji članek

Med zajemanjem vode helikopter strmoglavil v jezero

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137