Na Siciliji po izbruhu Etne izdali opozorilo za zračni promet

Kljub opozorilu je mednarodno letališče Vincenzo Bellini v bližnji Catanii ostalo odprto, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in nemška dpa.

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. Gora je visoka približno 3350 metrov in izbruhne večkrat letno. Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce.

Ob Etni je dokaj aktiven tudi ognjenik na skoraj 300 kilometrov oddaljenem vulkanskem otoku Stromboli, ki je prav tako priljubljen med turisti.