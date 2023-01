Na Siciliji prijeli še človeka, čigar identiteto je uporabljal najbolj iskani mafijski šef

Ko so policisti prejšnji teden prijeli Mattea Messino Denara na kliniki v Palermu, kjer je prejemal kemoterapijo, je uporabljal osebno izkaznico z Bonafedejevim imenom in svojo fotografijo.

Andrea Bonafedeja so aretirali karabinjeri na podlagi naloga, ki so ga izdali sodni organi v Palermu, glavnem mestu Sicilije.

Bonafede je osumljen, da je član Cosa Nostre, znane sicilijanske mafije, in je Denaru pomagal opravljati vlogo glavnega mafijskega šefa. Obtožbe v nalogu za prijetje pravijo, da se je 60-letni ubežnik z Bonafedejevo identiteto lahko gibal po ozemlju Italije in se izmikal organom pregona, pa tudi dostopal do zdravstvenih storitev, ne da bi razkril svojo pravo identiteto.

Preiskovalci sumijo, da je Bonafede od mafijskega šefa prejel tudi 20.000 evrov za nakup hiše na zahodu Sicilije, ki je služila kot eno od njegovih skrivališč, poroča Sky News. Policija je v mestu Campobello di Mazara na zahodu Sicilije preiskala najmanj tri domove, ki so jih mafijci uporabljali v zadnjih nekaj mesecih. Med preiskavami so zasegli potrdila o letalskih vozovnicah, račune iz dragih restavracij, nakit in plakate iz filmov, kot sta Boter in Joker. Našli so tudi črni avtomobil znamke Alfa Romeo Giulietta, s katerim se je Messina vozil, pa tudi Bonafedejeve identifikacijske dokumente, piše v nalogu za prijetje.

Spomnimo, Messina Denaro je bil na begu od leta 1993 in je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi umorov, ki jih je storil v začetku 90. let. Obsojen je bil za načrtovanje bombnih napadov leta 1992 – v enem od njih je bil ubit glavni italijanski sodnik za boj proti mafiji Giovanni Falcone, v drugem pa je dva meseca kasneje umrl še sodnik Paolo Borsellino.