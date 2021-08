Evropski rekord? Na Siciliji namerili 48,8 stopinje Celzija

Če jo bodo, bo to italijanski temperaturni rekord, ki je doslej znašal 48,5 stopinje Celzija in so ga namerili leta 1999 na Siciliji, a ni bil potrjen.

Corriere della Sera sicer navaja, da bi bila v primeru potrditve to tudi najvišja izmerjena temperatura v Evropi. Najvišjo doslej so leta 1977 namerili v grški prestolnici, in sicer 48 stopinj Celzija, poroča časnik.

Drugod na jugu Italije so se temperature zaradi vročinskega vala, ki so ga poimenovali Lucifer, povzpele na od 39 do 42 stopinj. V osrednjih deželah Toskana in Lacij, kjer leži tudi Rim, pa vremenoslovci ta teden pričakujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija.