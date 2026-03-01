Na Siciliji zaradi zemeljskega plazu gasilci v reševalno akcijo redkih knjig

V knjižnici hranijo približno 4000 knjig s področij leposlovja in zgodovine ter neleposlovno literaturo, vključno s številnimi redkimi izdajami o zgodovini Sicilije izpred leta 1830. Med najdragocenejšimi zakladi pa je knjiga iz 16. stoletja, poroča britanski Guardian.

Akcija je bila videti kot bančni rop, saj so morali biti hitri in rešiti čim več knjig, je povedal poveljnik gasilske brigade v Caltanissetti Salvatore Cantale.