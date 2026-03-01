Naslovnica
Tujina

Na Siciliji zaradi zemeljskega plazu gasilci v reševalno akcijo redkih knjig

01. 03. 2026 05.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Reševanje knjig iz knjižnice v Niscemiju

Gasilci so iz knjižnice v majhnem mestu Niscemi na Siciliji rešili približno 400 redkih knjig, potem se ko je sprožil zemeljski plaz, ki se razteza vzdolž štirih kilometrov. Knjižnica se nahaja na robu prepada. Pred pričetkom reševalne akcije so podrobno proučili tlorise in fotografije notranjosti, da so določili lokacije knjig.

V knjižnici hranijo približno 4000 knjig s področij leposlovja in zgodovine ter neleposlovno literaturo, vključno s številnimi redkimi izdajami o zgodovini Sicilije izpred leta 1830. Med najdragocenejšimi zakladi pa je knjiga iz 16. stoletja, poroča britanski Guardian.

Akcija je bila videti kot bančni rop, saj so morali biti hitri in rešiti čim več knjig, je povedal poveljnik gasilske brigade v Caltanissetti Salvatore Cantale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med reševalno akcijo so z dronom prenašali videoposnetke iz zraka, z laserskimi senzorji, ki so jih pritrdili na del, ki je visel nad prepadom, pa so lahko zaznali že najmanjše premike.

Zemeljski plaz se je sprožil 25. januarja po obilnem deževju. Potem ko se je zrušil približno štirikilometrski del pečine na robu mesta, so morale oblasti na Siciliji evakuirati več kot 1500 ljudi. Kot je še povedal Cantale, so se geologi, ki so sodelovali z gasilci, bali, da se bo plaz ponovno sprožil ter s seboj potegnil še več stavb, vključno s knjižnico.

sicilija zemeljski plaz Niscemi knjižnica

