Na Siciliji zaradi zemeljskega plazu gasilci v reševalno akcijo redkih knjig

V knjižnici hranijo približno 4000 knjig s področij leposlovja in zgodovine ter neleposlovno literaturo, vključno s številnimi redkimi izdajami o zgodovini Sicilije izpred leta 1830. Med najdragocenejšimi zakladi pa je knjiga iz 16. stoletja, poroča britanski Guardian.
Akcija je bila videti kot bančni rop, saj so morali biti hitri in rešiti čim več knjig, je povedal poveljnik gasilske brigade v Caltanissetti Salvatore Cantale.
Med reševalno akcijo so z dronom prenašali videoposnetke iz zraka, z laserskimi senzorji, ki so jih pritrdili na del, ki je visel nad prepadom, pa so lahko zaznali že najmanjše premike.
Zemeljski plaz se je sprožil 25. januarja po obilnem deževju. Potem ko se je zrušil približno štirikilometrski del pečine na robu mesta, so morale oblasti na Siciliji evakuirati več kot 1500 ljudi. Kot je še povedal Cantale, so se geologi, ki so sodelovali z gasilci, bali, da se bo plaz ponovno sprožil ter s seboj potegnil še več stavb, vključno s knjižnico.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.