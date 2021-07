Na Siciliji znova izbruhnil ognjenik Etna

Po že več izbruhih, ki so se zgodili v zadnjih tednih, je po podatkih italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) Etna iz svojega jugovzhodnega kraterja danes ponoči znova bruhala lavo in pepel. Nad vulkanom se še vedno vali oblak pepela, ki je dosegel višino od 5 do 10 kilometrov.

Izbruh je trajal nekaj več kot eno uro, vendar pa o nastali škodi ne poročajo.