Na Sicilijo prispelo več sto rešenih migrantov: med njimi ženske in mladoletniki

Italijansko notranje ministrstvo je v torek dovolilo ladji Geo Barents, da pristane v Augusti, je na Twitterju sporočil MSF, ki tudi upravlja z ladjo. Ta je odplula 15. decembra in v osmih misijah rešila 558 migrantov, med katerimi so tudi ženska v osmem mesecu nosečnosti, mladoletniki brez spremstva in "ljudje, ki so utrpeli spolno nasilje in grozljive zlorabe".

Danes zjutraj so zdravstveni delavci migrante začeli testirati na covid-19, tri osebe pa so prepeljali v bolnišnico. Po administrativnih in zdravstvenih postopkih bodo migranti morali v karanteno.