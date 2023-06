Na Škotskem aretirali pilota, ki naj bi na letalo prišel pijan

Let 209 bi moral kot običajno z edinburškega letališča v petek poleteti okoli 10. ure zjutraj. Vendar pa je tokrat prišlo do nepričakovanih zapletov. 61-letni pilot, ki bi moral potnike popeljati do New Yorka, je namreč na letalo prišel pijan. Pilota so zaradi tega aretirali, Deltin let pa so morali odpovedati.

Ker se je na letalu, namenjenem v New York, pojavil pijan, so na Škotskem aretirali 61-letnega pilota družbe Delta Airlines, poroča NBC News. Z edinburškega letališča bi moralo sicer letalo poleteti ob 10.35, vendar pa se na večurno pot v petek naposled sploh ni podalo. icon-expand Delta Airlines FOTO: AP Pilota so aretirali okoli 10. ure po lokalnem času, je sporočila policija. 61-letnika so ovadili zaradi suma kršitve zakona o prometni varnosti, ki pilotom in drugim prevoznikom prepoveduje, da bi se na delu pojavili oporečni. Let je bil naposled "odpovedan, strankam pa smo mesta poiskali na drugih letih", so zapisali pri prevozniku Delta Airlines. Strankam, ki so utrpele škodo zaradi odpovedi, so se opravičili. Predstavnik družbe sicer ni želel povedati, ali je pilot še vedno zaposlen in ali še vedno leti za prevoznika. So pa zagotovili, da v Delti delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi oblastem pomagali pri preiskavi, ki poteka. Predstavnik Združenja letalskih pilotov (ALPA) ni želel povedati, ali je osumljeni njihov član ter ali mu sindikat zagotavlja kakršno koli pravno zastopanje.