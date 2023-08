Na Škotskem iščejo pošast Nessie: 'Jezero se lahko poigra z ljudmi'

Organizatorji iskalne akcije, ki bo trajala še v nedeljo, so povedali, da bo to največje iskanje pošasti od leta 1972, ko je poseben preiskovalni urad opravil raziskavo o tem pojavu. Urad so ustanovili v 60. letih 20. stoletja, da bi našli morebitne dokaze o obstoju velike zveri v vodi. Leta 1977 so ga ukinili, saj niso odkrili nobenih pomembnih dokazov za obstoj pošasti, piše britanski BBC.

Danes so iskanje pošasti znova obudili, pri njem pa sodeluje več sto prostovoljcev. 200 jih bo z razglednih točk na kopnem pomagalo beležiti naravne in morebitne nenavadne pojave na jezeru Loch Ness, skoraj 300 pa se jih je prijavilo za spremljanje iskanja prek spleta, še poroča BBC.