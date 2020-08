Na Škotskem iztiril vlak, več poškodovanih

Na vzhodu Škotske, v bližini mesta Stonehaven v okrožju Aberdeenshire se je iztiril vlak. Tuji mediji poročajo o več huje poškodovanih. Prav tako je že od daleč videti dim - zagorel naj bi motor lokomotive.

Na kraju nesreče je poleg policije in gasilcev tudi večje število reševalcev nujne medicinske pomoči, po poročanju tujih medijev naj bi jih bilo že okoli 30, na pomoč je priletel tudi reševalni helikopter.

Britanska policija je potrdila, da so bili o nesreči obveščeni ob 9.43 po lokalnem času in ostajajo na mestu iztirjenja skupaj z reševalci in gasilci, poroča The Guardian.