Na škotski obali nasedlo več kitov, večina jih je poginila

Na škotski plaži je množično nasedlo več kitov, večina pa jih je le malce kasneje tudi poginila. 15 kitov, ki so bili še živi po nasedanju, je dobrodelna organizacija British Divers Marine Life Rescue (BDMLF) poskušala splaviti, vendar brez uspeha. Le enemu je uspelo zaplavati, druge pa so kasneje evtanazirali, ker so bili v zelo slabem stanju.

V nedeljo so bili na prizorišču tudi obalna straža, škotska gasilska in reševalna služba, policija in Škotsko združenje za znanost o morju (SMASS).

Zakaj je toliko kitov nasedlo, ni znano, vendar se domneva, da bi lahko sledili eni od samic. "Kiti so znani po svojih močnih socialnih vezeh, zato pogosto, ko se en kit znajde v težavah in nasede, mu sledijo še drugi," so povedali v združenju BDMLF.

"Okoli 15.30 je lokalni veterinar skupaj z obalno stražo, gasilci in reševalci ter s forenzičnim veterinarjem prišel do zaključka, da je zaradi plitve plaže in razburkanih valov preveč nevarno, da bi preostale živali splavili," so sporočili iz BDMLF. "Glede na to, kako dolgo so bili kitovci zunaj vode, in glede na slabe razmere so se odločili, da jih je treba evtanazirati."

"Žalosten izid za te kite in očitno ne takšen, kot smo si ga vsi želeli," so dodali. Družba SMASS bo zdaj opravila obdukcijo kitov, da bi raziskala, zakaj so nasedli. Pilotski kiti so del družine delfinov in so najbolj dovzetna vrsta kitov za množične nasede.