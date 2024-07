Na škotski obali nasedlo več kot 70 kitov: živih le še 12

Organizacija BDMLR je nasedle kite našla na obali škotskega otoka Sanday in na pomoč pri reševanju poklicala še reševalce iz posebnega škotskega mehanizma za pomoč nasedlim morskim živalim.

Lani je na otok Lewis na severozahodu Škotske na obali nasedlo in poginilo 55 kitov pliskavk. V še večjem številu so že večkrat kiti nasedli tudi drugod po svetu, najpogosteje na obalah Nove Zelandije in Avstralije.

Vzroki za nasedanje kitov še vedno niso znani. Mrke pliskavke so izjemno družabne živali, zato je mogoče, da je nasedel samo en kit iz jate in ostali so mu sledili, je pojasnila Brownova.