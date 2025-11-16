Na skrivaj obešena slika zmedla obiskovalce muzeja

Predstavnik institucije je kasneje sporočil, da je bil predmet "brez dovoljenja nameščen na steno galerije" in da so ga po opozorilu obiskovalca odstranili.

V Narodnem muzeju v Cardiffu je kot poroča BBC , skrivnostni umetnik Elias Marrow neopazno obesil tisk svoje slike Empty Plate (Prazen krožnik), ustvarjene z umetno inteligenco (UI), v razstavni prostor sodobne umetnosti. Na sliki je upodobljen deček v šolski uniformi s praznim krožnikom. Obiskovalec, ki se je ob novem delu vprašal, ali gre za uradni eksponat ali nekaj povsem drugega, je o opažanju obvestil osebje muzeja, ki o delu ni vedelo ničesar.

Na svoji spletni strani avtor opisuje Empty Plate kot delo, ki "predstavlja Wales leta 2025". S posegom je želel raziskati, "kako javne institucije odločajo, kaj je vredno razstave, in kaj se zgodi, ko se v tem sistemu pojavi nekaj, kar ni njegov del". Umetnik je dodal, da je uporaba UI zanj "naravna evolucija umetniških orodij", pri čemer je delo najprej skiciral ročno, nato pa ga dokončal z UI.

"Umetna inteligenca je tu, da ostane. Omejevanje njenega potenciala bi bilo v nasprotju z mojim razumevanjem umetnosti," je za BBC pojasnil Marrow, ki trdi, da so obiskovalci delo večinoma sprejeli pozitivno in ga fotografirali.

To ni njegov prvi tovrstni poseg. Podobne akcije je izvedel tudi v Bristolskem muzeju in londonskem Tate Modern, vendar, kot poudarja, nikoli z dovoljenjem ustanov. Kljub temu zavrača očitke o vandalizmu: "Ne gre za motenje, temveč za sodelovanje brez dovoljenja. Ne prosim za dovoljenje, a tudi ne povzročam škode."