Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na skrivaj obešena slika zmedla obiskovalce muzeja

Cardiff, 16. 11. 2025 20.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

V Narodnem muzeju v Cardiffu je skrivnostni umetnik Elias Marrow neopazno obesil sliko ustvarjeno z umetno inteligenco. Po njegovih besedah jo je videlo več sto obiskovalcev, preden so jo muzejski uslužbenci odstranili.

V Narodnem muzeju v Cardiffu je kot poroča BBC, skrivnostni umetnik Elias Marrow neopazno obesil tisk svoje slike Empty Plate (Prazen krožnik), ustvarjene z umetno inteligenco (UI), v razstavni prostor sodobne umetnosti. Na sliki je upodobljen deček v šolski uniformi s praznim krožnikom. Obiskovalec, ki se je ob novem delu vprašal, ali gre za uradni eksponat ali nekaj povsem drugega, je o opažanju obvestil osebje muzeja, ki o delu ni vedelo ničesar.

Predstavnik institucije je kasneje sporočil, da je bil predmet "brez dovoljenja nameščen na steno galerije" in da so ga po opozorilu obiskovalca odstranili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na svoji spletni strani avtor opisuje Empty Plate kot delo, ki "predstavlja Wales leta 2025". S posegom je želel raziskati, "kako javne institucije odločajo, kaj je vredno razstave, in kaj se zgodi, ko se v tem sistemu pojavi nekaj, kar ni njegov del". Umetnik je dodal, da je uporaba UI zanj "naravna evolucija umetniških orodij", pri čemer je delo najprej skiciral ročno, nato pa ga dokončal z UI.

"Umetna inteligenca je tu, da ostane. Omejevanje njenega potenciala bi bilo v nasprotju z mojim razumevanjem umetnosti," je za BBC pojasnil Marrow, ki trdi, da so obiskovalci delo večinoma sprejeli pozitivno in ga fotografirali.

To ni njegov prvi tovrstni poseg. Podobne akcije je izvedel tudi v Bristolskem muzeju in londonskem Tate Modern, vendar, kot poudarja, nikoli z dovoljenjem ustanov. Kljub temu zavrača očitke o vandalizmu: "Ne gre za motenje, temveč za sodelovanje brez dovoljenja. Ne prosim za dovoljenje, a tudi ne povzročam škode."

umetna inteligenca umetnost Elias Marrow
Naslednji članek

Putin zagotovil državne službe vsaj 24 članom svoje družine

SORODNI ČLANKI

Plesna predstava dokazuje moč gibanja kljub gibalnim oviram

Iz sirskega Narodnega muzeja ukradli več dragocenih artefaktov

Basquiatova slika Crowns (Peso Neto) gre prvič na dražbo

Picassovo delo najdeno po naključju, nikoli ni bilo ukradeno

'Če bi umetnost spreminjala svet, bi živeli v nebesih'

Nova galerijska izkušnja v Ajdovščini združuje umetnost, igro in tehnologijo

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330