Tujina

Na slikoviti plaži v Ekvadorju našli pet obešenih glav

Quito, 12. 01. 2026 12.59 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Plaža v Puerto Lopezu v Ekvadorju

Na plaži v Puerto Lopezu v Ekvadorju so našli pet človeških glav, obešenih na vrvi. Policija krvav prizor pripisuje konfliktu med kriminalnimi združbami, ki se ukvarjajo s preprodajo drog. Državo sicer pesti val nasilja, ponekod so razglašene izredne razmere, zato tudi naše zunanje ministrstvo potovanja v določene dele odsvetuje.

Človeške glave so našli na slikoviti plaži v Puerto Lopezu na jugozahodu države. Fotografije, ki so jih objavili ekvadorski mediji, prikazujejo krvav prizor. Vrvi z glavami so bile pritrjene na dve leseni palici, na tleh pa je bilo na roke napisano opozorilo, namenjeno domnevnim izsiljevalcem ribičev v majhnem ribiškem pristanišču Puerto Lopez, poroča agencija AP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policija incident pripisuje konfliktu med kriminalnimi združbami. Po navedbah oblasti so namreč na tem območju aktivni preprodajalci drog, povezani z mednarodnimi karteli, ki za svoje nezakonite dejavnosti uporabljajo ribiče in njihove majhne čolne.

Boji za ozemlje in nadzor nad potmi za preprodajo drog so sprožili nasilne izbruhe po vsej provinci Manabi, kjer se nahaja Puerto Lopez, poroča Sky News.

Policija je v soboto sporočila, da je v Puerto Lopez, kjer veljajo izredne razmere, izvajala nadzor. Njihova prisotnost se je po pokolu pred dvema tednoma, v katerem je umrlo šest ljudi, tam okrepila. A to ni preprečilo drugega oboroženega napada tri dni pozneje, ki je v Manti, prav tako v provinci Manabi, zahteval enako število mrtvih.

Izredne razmere so bile uvedene v devetih od 24 provinc v državi, vključno z Manabijem – z namenom, da bi zajezile val nasilja, zlasti na obalnih območjih, kar pa jim ni uspelo.

Lansko leto je bilo sicer najbolj nasilno leto v zgodovini Ekvadorja, saj je bilo po uradnih podatkih umorjenih več kot 9000 ljudi, kar je preseglo prejšnji rekord iz leta 2023, ko je bilo umorjenih 8248 ljudi.

MZEZ: Kriminal je v Ekvadorju zelo razširjen problem

Da je kriminal v Ekvadorju zelo razširjen problem, opozarjajo tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu. Nasilni zločini, kot so umori, napadi, ugrabitve in oboroženi ropi, so pogosti. Stopnja nasilnega kriminala je znatno višja na območjih, kjer so prisotne mednarodne kriminalne združbe, opozarjajo.

V delih države so razglašene izredne razmere, povezane z bojem proti organiziranemu kriminalu, in sicer v provincah Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos ter v metropolitanskem okrožju Quito in v kantonu Camilo Ponce Enríquez v provinci Azuay.

"Odsvetujemo potovanja iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujni. Če se odločite za potovanje svetujemo visoko stopnjo previdnosti," je zapisano na njihovi strani.

Priporočajo, da se izognete naslednjim območjem:

- mesto Guayaquil, južno od avenije Portete de Tarqui,

- mesti Huaquillas in Arenillas v provinci El Oro,

- mesta Quevedo, Quinsaloma in Pueblo Viejo v provinci Los Rios,

- mesto Esmeraldas in vsa območja severno od mesta Esmeraldas v provinci Esmeraldas.

- vsa območja znotraj 20 km pasu ob meji s Kolumbijo, razen predelov province Carchi: Ekološki rezervat El Angel, mejni prehod Rumichaca, mesto Tulcan, panameriška avtocesta.

ekvador glave plaža kriminalne združbe droge

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
12. 01. 2026 15.01
To je pa ko da bi far cry 3 igral (:
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
12. 01. 2026 14.42
Čimveč teh naj se med seboj.
Odgovori
0 0
SpamEx
12. 01. 2026 14.14
Seveda Ekvador je eden večjih pridelovalcev banan
Odgovori
+0
1 1
vlahov
12. 01. 2026 13.52
Tanji ni mar , ker je hamas, hezbolah samo posredno udeležen.
Odgovori
-1
3 4
kr en33
12. 01. 2026 13.32
dejansko na tabli pise: !Ljudstvo je nase. Navelicali smo se, da kradejo ribicem in da se naprej zahtevajo cepilne izkaznice, ceprav jih ze imamo v celoti identificirane. Vsi bodo umrli na tak nacin, izpirjenci." - vir prevoda ChatGPT
Odgovori
0 0
