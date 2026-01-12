Na slikoviti plaži v Ekvadorju našli pet obešenih glav

Človeške glave so našli na slikoviti plaži v Puerto Lopezu na jugozahodu države. Fotografije, ki so jih objavili ekvadorski mediji, prikazujejo krvav prizor. Vrvi z glavami so bile pritrjene na dve leseni palici, na tleh pa je bilo na roke napisano opozorilo, namenjeno domnevnim izsiljevalcem ribičev v majhnem ribiškem pristanišču Puerto Lopez, poroča agencija AP.

Policija incident pripisuje konfliktu med kriminalnimi združbami. Po navedbah oblasti so namreč na tem območju aktivni preprodajalci drog, povezani z mednarodnimi karteli, ki za svoje nezakonite dejavnosti uporabljajo ribiče in njihove majhne čolne.

Boji za ozemlje in nadzor nad potmi za preprodajo drog so sprožili nasilne izbruhe po vsej provinci Manabi, kjer se nahaja Puerto Lopez, poroča Sky News.

Policija je v soboto sporočila, da je v Puerto Lopez, kjer veljajo izredne razmere, izvajala nadzor. Njihova prisotnost se je po pokolu pred dvema tednoma, v katerem je umrlo šest ljudi, tam okrepila. A to ni preprečilo drugega oboroženega napada tri dni pozneje, ki je v Manti, prav tako v provinci Manabi, zahteval enako število mrtvih.

Izredne razmere so bile uvedene v devetih od 24 provinc v državi, vključno z Manabijem – z namenom, da bi zajezile val nasilja, zlasti na obalnih območjih, kar pa jim ni uspelo.

Lansko leto je bilo sicer najbolj nasilno leto v zgodovini Ekvadorja, saj je bilo po uradnih podatkih umorjenih več kot 9000 ljudi, kar je preseglo prejšnji rekord iz leta 2023, ko je bilo umorjenih 8248 ljudi.