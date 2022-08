Imate radi omlete? Tudi na Slovaškem so pravi ljubitelji omlet, zato so zavihali rokave in podrli kulinarični rekord. Pripravili so tradicionalno slovaško omleto, katere osnova je testo iz krompirja. Koliko kilogramov so ga porabili in koliko je merila omleta velikanka? V slast je šla številnim obiskovalcem prireditve, tako v slani kot sladki različici.