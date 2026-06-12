Na Slovaškem preplah zaradi velike žuželke, podobne sršenu

Na jugu Slovaške so prebivalci v zadnjih dneh opazili povečano število velikih žuželk, zato so na mestno upravo vložili več pritožb. Oblasti so, kot poroča portal tnlive.sk, pojasnile, da gre za vrsto žihadlovka obrovská, eno največjih žuželk te vrste v Evropi, ki lahko zraste do 4,5 centimetra v dolžino.
Kljub svoji velikosti in izrazitemu črno-rumenemu videzu, zaradi katerega jo mnogi zamenjajo za sršena, strokovnjaki poudarjajo, da ni agresivna. Odrasle žuželke se prehranjujejo izključno z nektarjem in cvetnim prahom, zato ne ogrožajo ljudi, drugih žuželk ali hrane na prostem.
Vrsta je na Slovaškem zakonsko zaščitena in sodi med ogrožene živali z visoko naravovarstveno vrednostjo. Njeno širjenje proti severu Evrope strokovnjaki povezujejo s podnebnimi spremembami, saj je bila nekoč značilna predvsem za sredozemske kraje.
Mestna uprava je prebivalcem svetovala, naj ob srečanju z žuželko ohranijo običajno razdaljo, saj ne predstavlja tveganja za odrasle ali otroke.
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