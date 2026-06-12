Na Slovaškem preplah zaradi velike žuželke, podobne sršenu

Na jugu Slovaške so prebivalci v zadnjih dneh opazili povečano število velikih žuželk, zato so na mestno upravo vložili več pritožb. Oblasti so, kot poroča portal tnlive.sk, pojasnile, da gre za vrsto žihadlovka obrovská, eno največjih žuželk te vrste v Evropi, ki lahko zraste do 4,5 centimetra v dolžino.

Kljub svoji velikosti in izrazitemu črno-rumenemu videzu, zaradi katerega jo mnogi zamenjajo za sršena, strokovnjaki poudarjajo, da ni agresivna. Odrasle žuželke se prehranjujejo izključno z nektarjem in cvetnim prahom, zato ne ogrožajo ljudi, drugih žuželk ali hrane na prostem.