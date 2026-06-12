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Na Slovaškem preplah zaradi velike žuželke, podobne sršenu

Šala, 12. 06. 2026 10.23 pred 58 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Žihadlovka obrovská

Prebivalce slovaškega mesta Šala je v zadnjih dneh vznemiril pojav velike žuželke, ki po videzu spominja na sršena. Zaradi številnih prijav občanov je morala posredovati mestna uprava, ki je pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki za ljudi ne predstavlja nevarnosti.

Na jugu Slovaške so prebivalci v zadnjih dneh opazili povečano število velikih žuželk, zato so na mestno upravo vložili več pritožb. Oblasti so, kot poroča portal tnlive.sk, pojasnile, da gre za vrsto žihadlovka obrovská, eno največjih žuželk te vrste v Evropi, ki lahko zraste do 4,5 centimetra v dolžino.

Kljub svoji velikosti in izrazitemu črno-rumenemu videzu, zaradi katerega jo mnogi zamenjajo za sršena, strokovnjaki poudarjajo, da ni agresivna. Odrasle žuželke se prehranjujejo izključno z nektarjem in cvetnim prahom, zato ne ogrožajo ljudi, drugih žuželk ali hrane na prostem.

Žihadlovka obrovská
Žihadlovka obrovská
FOTO: Profimedia

Vrsta je na Slovaškem zakonsko zaščitena in sodi med ogrožene živali z visoko naravovarstveno vrednostjo. Njeno širjenje proti severu Evrope strokovnjaki povezujejo s podnebnimi spremembami, saj je bila nekoč značilna predvsem za sredozemske kraje.

Mestna uprava je prebivalcem svetovala, naj ob srečanju z žuželko ohranijo običajno razdaljo, saj ne predstavlja tveganja za odrasle ali otroke.

Slovaška žuželke žihadlovka

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KOMENTARJI1

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Valkidžija
12. 06. 2026 11.12
To so ruski vohunski droni.
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