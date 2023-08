Na Slovaškem skopali jarke dolge več kilometrov, da bi našli baker

Jarki dolgi več kilometrov in globlji od enega metra so se na Slovaškem pojavili tako rekoč čez noč in močno spominjajo na frontno linijo. A je razlog za njihov nastanek bistveno bolj bizaren kot pa obrambne narave. Rove so namreč skopali nepridipravi, ki so pod zemljo iskali baker. Iz zemlje so izpulili stare kable, jih olupili, dragoceno kovino pa prodali kot surovino, zgolj s kopanjem čez žitna polja pa naj bi uničili za šest hektarjev pšenice.