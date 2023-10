Na Slovaškem slavila proruska stranka: Fico napovedal preobrat glede Ukrajine

Po predhodnih rezultatih, ki jih je slovaški statistični urad objavil ob 6. uri po lokalnem času, je populistična stranka Smer dobila 23,3 odstotka glasov. Na drugem mestu je novinka v parlamentu, liberalna Progresivna Slovaška, s 17 odstotki. Na tretje mesto se je s 15 odstotki uvrstila proevropska stranka Hlas, ki bi lahko imela glavno vlogo in na koncu odločala o sestavi nove vlade.

Zmaga Fica, sicer dvakratnega nekdanjega premierja, ki je bil prisiljen odstopiti s položaja premierja po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka leta 2018, bo predstavljala izziv za enotnost Nata in EU glede stališča do Ukrajine, ocenjuje CNN.

"Če Smer vstopi v vlado, v Ukrajino ne bomo poslali niti enega naboja streliva," je Robert Fico pred kratkim dejal svojim podpornikom. Ta njegova izjava je povzročila zaskrbljenost med članicami Evropske unije in Nata, je pa zaradi nje pridobil podporo na družbenih omrežjih med Slovaki, ki so Moskvi naklonjeni.

Nekdanji Ficov kolega in vodja Hlasa Peter Pellegrini ima glede prihodnjih koalicij povsem odprte možnosti. "Razdelitev mandatov potrjuje Hlas kot stranko, brez katere ni mogoče sestaviti nobene normalno delujoče vladne koalicije," je dejal.

Kljub zmagi utegne imeti Fico namreč precej težav pri oblikovanju koalicije, ki bi imela večino v parlamentu. Ker je sedem političnih strank doseglo petodstotni prag, potreben za vstop v parlament, bodo koalicijska pogajanja skoraj zagotovo vključevala več akterjev in bi lahko bila dolga.

Fico bi se lahko povezal s Hlasom, ki se je leta 2020 odcepil od Smeri, in z nacionalistično Slovaško nacionalno stranko, ki je dobila pet odstotkov glasov. Njegova stranka bo imela sicer v 150-članskem parlamentu predvidoma 42 sedežev.

Po oceni analitikov se bo slovaška zunanja politika, če bo vlado prevzel Fico, korenito spremenila in bi utegnila postati podobna politiki, ki jo vodi madžarski premier Viktor Orban.

V boj na volitvah se je sicer podalo 24 strank in ena koalicija strank. Volišča so se odprla ob 7. uri, več kot 4,3 milijona volilnih upravičencev pa je lahko svoj glas oddalo do 22. ure. Volilna udeležba je bila 68-odstotna.