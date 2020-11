Na Slovaško le še z negativnim PCR testom, belgijska ministra pisala Miklavžu

Pri tem hitri antigenski testi ne bodo dovolj, so pojasnile slovaške oblasti, ampak bo treba predložiti izid zanesljivejšega testa PCR, ki poteka z laboratorijsko analizo brisa nosne votline. Test ne bo smel biti starejši od 72 ur.

Novo pravilo velja za vse države članice EU z izjemo Finske in Grčije, ki sta na slovaškem seznamu desetih držav z nizkim tveganjem za okužbo z novim virusom. Na tem seznamu sta med drugim tudi Kitajska in Japonska.

Poleg tega bodo obstajale določene izjeme, med drugim za ljudi, katerih delovno mesto in prebivališče od najbližjega mejnega prehoda nista oddaljena več kot 30 kilometrov, za študente in za profesionalne športnike.

Ljudje so sicer zaradi napovedi slovaških oblasti v zvezi z omejitvami zaradi epidemije covida-19, ki si pogosto nasprotujejo in se spreminjajo iz dneva v dan, vse bolj nezadovoljni in tudi zmedeni.

Tarča kritik, ki prihajajo ne le iz vrst opozicije in s strani medijev, ampak vse bolj tudi iz koalicije, so uperjene predvsem proti premierjuIgorju Matoviču. Ta namreč nenehno na Facebooku in novinarskih konferencah sporoča nove ukrepe in pravila, ki jih nato hitro spreminja.

Slovaška vlada je sicer ta teden do 29. decembra podaljšala izredne razmere, ki so jih uvedli oktobra zaradi pandemije covida-19. Kljub podaljšanju izrednih razmer pa naj bi v državi prav ta konec tedna nehala veljati uredba, ki dovoljuje gibanje na prostem le osebam z dokazilom o neokuženosti.

Slovaška je sicer kot prva država pretekla dva konca tedna namenila temu, da je za novi koronavirus testirala skoraj vse državljane, starejše od 10 let. Kdor ni imel negativnega testa, ni smel od doma niti v primeru odhoda na delo, podobno je veljalo za vstop v trgovino.

Glede na rezultate so minuli konec tedna okužbo potrdili pri 0,66 odstotka testiranih, vikend prej pa pri okoli odstotku.

Na Slovaškem s 5,5 milijona prebivalcev so sicer doslej potrdili okoli 84.000 okužb, dnevni prirast pa v zadnjem času presega 2000.