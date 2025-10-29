Na obletnico poplav, ki so terjale več kot 200 žrtev, svojci pozivajo k odstopu

- FOTO: AP
Španski kralj Felipe VI. je ob prvi obletnici katastrofalnih poplav v Valenciji dejal, da mora Španija preučiti vzroke lanskih poplav, da bi se iz njih naučila lekcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Nujno je nadaljevati analizo vzrokov in okoliščin tragedije, da bi dosledno in mirno potegnili potrebne nauke za izboljšanje naše sposobnosti soočanja z drugimi večjimi katastrofami v prihodnosti," je kralj dejal ob robu državne spominske slovesnosti.
Udeleženci slovesnosti, med katerimi je bilo tudi okoli 800 sorodnikov smrtnih žrtev, so medtem kritizirali voditelja regije Carlosa Mazona, ki se vse od lanskega oktobra sooča z ostrim kritikam zaradi svojega ravnanja med poplavami. Kljub hudim poplavam je Mazon na dan katastrofe odšel tudi na dolgo kosilo z novinarjem.
Njegova regionalna uprava je bila v okviru španskega decentraliziranega sistema v prvi vrsti odgovorna za odzivanje na izredne razmere, a je prebivalcem poslala opozorila na mobilne telefone, ko je bilo že prepono in so se poplave na nekaterih mestih že začele.
Opozorilo je prišlo namreč kar 12 ur po tem, ko je nacionalna agencija za vreme izdala najvišjo stopnjo opozorila zaradi hudourniškega deževja. Mazon sicer dosledno zavrača pozive k odstopu.
Sorodniki smrtnih žrtev, kar nekaj od njih jih je nosilo majice s slikami svojih preminulih bližnjih, so ob prihodu Mazona na slovesnost vzklikali "morilec", "strahopetec" in "odidi".
Ob kralju in Mazonu sta se slovesnosti udeležila tudi kraljica Letizia in španski premier Pedro Sanchez. Mazon ni bil prisoten na srečanju s sorodniki žrtev in kraljem. Slovesnost se je začela z branjem imen žrtev, sledil je žalospev, govori sorodnikov in minuta molka.
Ob robu slovesnosti je na družbenem omrežju X solidarnost izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Leto dni po uničujočih poplavah v Valenciji ostajamo z ljudmi iz Španije. Delimo vašo bolečino. Vedno se bomo spominjali neverjetne solidarnosti skupnosti, ki se združuje, da bi obnovila. Evropa vas bo pri teh prizadevanjih še naprej podpirala," je dejala.
Poplave je lani v noči z 29. na 30 oktobre povzročil močan dež z orkanskimi vetrovi. Ponekod je samo v nekaj urah padlo toliko dežja, kot ga sicer pade v enem letu. Ob mrtvih jih je bilo več tisoč poškodovanih ali pa so ostali brez strehe nad glavo. Gospodarska škoda je bila ocenjena na okoli 18 milijard evrov.
Ob več sto tisoč domovih je bilo poškodovanih 800 kilometrov cest in 550 kilometrov železnic. Uničenih je bilo tudi več deset tisoč hektarjev citrusov in zelenjave. Po poplavah so se desettisoči večkrat zbrali na ulicah in zahtevali odstop Mazona, nazadnje tudi v soboto, ko se jih je v Valencii zbralo 50.000.
