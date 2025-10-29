Na obletnico poplav, ki so terjale več kot 200 žrtev, svojci pozivajo k odstopu

Španski kralj Felipe VI. je ob prvi obletnici katastrofalnih poplav v Valenciji dejal, da mora Španija preučiti vzroke lanskih poplav, da bi se iz njih naučila lekcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nujno je nadaljevati analizo vzrokov in okoliščin tragedije, da bi dosledno in mirno potegnili potrebne nauke za izboljšanje naše sposobnosti soočanja z drugimi večjimi katastrofami v prihodnosti," je kralj dejal ob robu državne spominske slovesnosti.

Udeleženci slovesnosti, med katerimi je bilo tudi okoli 800 sorodnikov smrtnih žrtev, so medtem kritizirali voditelja regije Carlosa Mazona, ki se vse od lanskega oktobra sooča z ostrim kritikam zaradi svojega ravnanja med poplavami. Kljub hudim poplavam je Mazon na dan katastrofe odšel tudi na dolgo kosilo z novinarjem.

Njegova regionalna uprava je bila v okviru španskega decentraliziranega sistema v prvi vrsti odgovorna za odzivanje na izredne razmere, a je prebivalcem poslala opozorila na mobilne telefone, ko je bilo že prepono in so se poplave na nekaterih mestih že začele.

Opozorilo je prišlo namreč kar 12 ur po tem, ko je nacionalna agencija za vreme izdala najvišjo stopnjo opozorila zaradi hudourniškega deževja. Mazon sicer dosledno zavrača pozive k odstopu.