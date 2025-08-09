Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

New York, 09. 08. 2025 13.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P. , STA
Komentarji
10

V streljanju na Times Squaru v New Yorku so bili danes ranjeni trije ljudje. Vse so hospitalizirali, njihovo stanje pa je po navedbah oblasti stabilno. Policija je napadalca aretirala in ga zaslišala, obtožnice pa še niso vložili.

Ameriški policisti so aretirali 17-letnika, ki je osumljen, da je na newyorškem Times Squaru ustrelil in ranil tri osebe, poroča ABC News. Incident se je zgodil okoli 1.20 zjutraj po lokalnem času, ko se je osumljenec po mnenju policije zapletel v spor z 19-letnikom. Nato so odjeknili streli.

19-letni moški je utrpel strelno rano v desno stopalo, 65-letnik v levo nogo, 18-letno žensko pa je krogla oplazila po vratu. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico Bellevue, kjer so v stabilnem stanju, je sporočila newyorška policija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na spletu so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo, kako ljudje v strahu bežijo z območja streljanja, ter policiste, ki obkolijo vozilo in oskrbujejo poškodovane, ki ležijo na tleh.

17-letnika so že zaslišali, vendar za zdaj še ni znano, zakaj je prišlo do spora in ali se žrtve in osumljenec poznajo. Preiskava še poteka, obtožnice pa še niso vložili.

V New Yorku sicer letos beležijo upad nasilja s strelnim orožjem, poroča CNN. Do 3. avgusta so zabeležili 23 odstotkov manj incidentov s strelnim orožjem kot lani.

new york zda strejanje
Naslednji članek

Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

Naslednji članek

Nesreča na največji križarki na svetu: tobogan počil, gost padel skozi luknjo

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fluxx
09. 08. 2025 15.46
+1
ZDA država orožja, prerokov, plastičnih deklin in oranžnih mogotcev.
ODGOVORI
1 0
bohinj je zakon
09. 08. 2025 15.45
-1
Samo film?
ODGOVORI
0 1
Groucho Marx
09. 08. 2025 15.26
+2
V Sloveniji odjeknejo streli, zgodi se pa potem nič.
ODGOVORI
3 1
PridiNaVIDMAX
09. 08. 2025 15.15
+4
Barva in poreklo. Neki kar mainstream medijom dela abnormalne probleme. Razen seveda v primeru belca. Tam pa ni nikakršnih problemov objavit tudi najmannjšo podrobnost in to iz debelimi tiskanimi.
ODGOVORI
5 1
IKOSS
09. 08. 2025 15.12
+0
Zanimivo, da izjemno restriktivna zakonodaja na področju orožja in sorodnih sredstev, ki velja v New Yorku, temu napadalcu ni onemogočila izvesti napada! Prav tako napad, pri katerem je storilec uporabil ognjeno strelno sredstvo v vlogi orožja, ni rezultiral v večjem številu mrtvih, kar je v nasprotju s prepričanjem mnogih!
ODGOVORI
2 2
Fery Zaka
09. 08. 2025 15.36
+2
Saj ne gre za strelski pohod. Zgolj kolega je hotel malo navrtati. Ker je slab strelec, je pa še druge prijelo zraven.
ODGOVORI
2 0
Fluxx
09. 08. 2025 15.44
+1
Zanimivo da med zahodnimi državami je največ smrti s strelnim orožjem. Na prvem mestu vsekakor ZDA kjer prednačijo z 10 na 100.000 prebivalcev potem pa na drugem mestu Švica s 3,84 na 100.000. Le kaj imata ti dve državi skupnega. Nam bo Ikoss razložil zakaj mi statistika nagaja pri njegovih mantrah. Še kot primer navedimo Kanado, kjer je 2,44.
ODGOVORI
1 0
Rožice so zacvetele
09. 08. 2025 15.11
+1
Ponoči pa samo enaki na cesti, nobenega neenakega.
ODGOVORI
1 0
galeon
09. 08. 2025 14.58
-5
To so Trampovi privrženci.
ODGOVORI
4 9
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065