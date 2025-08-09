Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

- FOTO: Profimedia
Ameriški policisti so aretirali 17-letnika, ki je osumljen, da je na newyorškem Times Squaru ustrelil in ranil tri osebe, poroča ABC News. Incident se je zgodil okoli 1.20 zjutraj po lokalnem času, ko se je osumljenec po mnenju policije zapletel v spor z 19-letnikom. Nato so odjeknili streli.
19-letni moški je utrpel strelno rano v desno stopalo, 65-letnik v levo nogo, 18-letno žensko pa je krogla oplazila po vratu. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico Bellevue, kjer so v stabilnem stanju, je sporočila newyorška policija.
Na spletu so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo, kako ljudje v strahu bežijo z območja streljanja, ter policiste, ki obkolijo vozilo in oskrbujejo poškodovane, ki ležijo na tleh.
17-letnika so že zaslišali, vendar za zdaj še ni znano, zakaj je prišlo do spora in ali se žrtve in osumljenec poznajo. Preiskava še poteka, obtožnice pa še niso vložili.
V New Yorku sicer letos beležijo upad nasilja s strelnim orožjem, poroča CNN. Do 3. avgusta so zabeležili 23 odstotkov manj incidentov s strelnim orožjem kot lani.
