Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

Ameriški policisti so aretirali 17-letnika, ki je osumljen, da je na newyorškem Times Squaru ustrelil in ranil tri osebe, poroča ABC News. Incident se je zgodil okoli 1.20 zjutraj po lokalnem času, ko se je osumljenec po mnenju policije zapletel v spor z 19-letnikom. Nato so odjeknili streli.

19-letni moški je utrpel strelno rano v desno stopalo, 65-letnik v levo nogo, 18-letno žensko pa je krogla oplazila po vratu. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico Bellevue, kjer so v stabilnem stanju, je sporočila newyorška policija.