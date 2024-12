Na sloviti regati Sydney–Hobart umrla dva jadralca

Organizatorji so sporočili, da sta tekmovalca jadrnic Flying Fish Arctos in Bowline umrla zaradi udarca v glavo takoimenovanega boma oziroma nosilca glavnega jadra.

Prvi incident jadrnice Flying Fish Arctos se je zgodil približno 30 navtičnih milj (nm) vzhodno/jugovzhodno od Ulladulle. Glede na podatke z njihove uradne spletne strani, z jadrnico opravlja 12 oseb, med njimi pa so tudi veterani s prejšnjih regat.

Jadrnica Bowline se je medtem v času nesreče nahajala približno 30 nm vzhodno/severovzhodno od zaliva Batemans Bay. Tudi to jadrnico so upravljali kapitan, navigator in še sedem drugih članov posadke.

Člani obeh posadk so poškodovanima moškima takoj priskočili na pomoč, a kljub oživljanju nista preživela.

Prireditelji 628 navtičnih milj dolge jadralske preizkušnje med Sydneyjem in Hobartom so nemudoma sprožili preiskavo v zvezi s tragičnima dogodkoma, avstralski premier Anthony Albanese pa je na omrežju X zapisal: "Naše misli so z družinama in prijatelji obeh nesrečnih jadralcev."

Tekmovanje se sicer nadaljuje, flota se zdaj premika proti Constitution Docku v Hobartu, prve jadrnice pa naj bi v pristanišče prispele v petek zvečer ali v soboto zgodaj zjutraj. Kar 15 jadrnic se je sicer zaradi slabega vremena umaknilo s tekmovanja. Med njimi tudi favoritka Master Lock Comanche.