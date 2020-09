Na smrt obsojeni preprodajalec drog iz zapora pobegnil skozi kanalizacijski sistem

Kitajskemu preprodajalcu drog je prejšnji teden v Indoneziji uspel filmski pobeg, so včeraj sporočile lokalne oblasti. 37-letnega Caja Čangpana so leta 2017, ker so ga zalotili med tihotapljenjem 135 kilogramov metamfetamina, obsodili na smrt, piše CNN.

Prejšnji ponedeljek pa mu je uspelo pobegniti iz zapora Tangerang. Čangpan je izkopal 30-metrski tunel iz svoje celice do kanalizacijskih cevi in pobegnil na cesto zunaj zapora, je pojasnil predstavnik za odnose z javnostjo džakartske policijeJusri Junus.

Ubežnik je pot na svobodo načrtoval od pet mesecev do pol leta, je povedal njegov sojetnik. Luknjo je skopal s pomočjo orodja, ki so ga uporabljali pri gradbenem projektu v zaporniški kuhinji, so pojasnile oblasti. Našli so namreč dleto, izvijač in drugo orodje, s katerim je izkopal tunel.

Svoj pobeg je izvedel natančno v času menjave paznikov. Njegov sojetnik je povedal še, da naj bi mu Čangpan ponudil, da pobegne skupaj z njim, a je ta ponudbo zavrnil.

To sicer ni njegov prvi pobeg. Leta 2017 je že pobegnil iz pripora skozi luknjo, ki jo je z nekakšno železno palico naredil v kopalniški zid. Potem je še z nekaj zaporniki preplezal dvometrsko ograjo. Čez tri dni so vse ubežnike prijeli. V Indoneziji sicer pobegi iz zaporov, ker so razmere v njih izredno slabe in nehumane, niso redkost.