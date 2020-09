Na smrtno kazen obsojeni morilec prisegel kot poslanec v Šrilanki

Dolgoletni šrilanški poslanec Premalal Džajasekara je januarja 2015 streljal na dogodku v okviru predsedniške kampanje opozicijske stranke in pri tem ubil eno osebo. 31. julija letos ga je sodišče spoznalo za krivega umora in ga obsodilo na smrtno kazen. Le nekaj dni pozneje, 5. avgusta, pa so v Šrilanki potekale volitve, na katerih je dobil dovolj glasov, da je zasedel stol v parlamentu. Na volitvah je lahko kandidiral, saj ob oddaji kandidature še ni bil pravnomočno obsojen.

Opozicijski poslanci so se zato danes v parlamentu pojavili s črnimi šali ter med njegovo prisego glasno izražali svoje nezadovoljstvo, skupina poslancev pa je parlamentarno dvorano celo zapustila. Poslanec je po prisegi ostal na seji, nato pa so ga pospremili nazaj v zapor.

Džajasekara, ki je poslanec že od leta 2001, se je na smrtno obsodbo pritožil. Čeprav ima Šrilanka smrtno kazen in so jo v preteklosti sodniki že večkrat tudi izrekli, pa od leta 1976 niso izvedli še nobene usmrtitve obsojencev, piše britanski The Guardian.

45-letni politik pa ni edini politik v Šrilanki, ki se udeležuje parlamentarnih sej iz zapora. V novi parlament je bil na avgustovskih volitvah izvoljen tudi nekdanji glavni minister Vzhodne province Sivanesaturaj Čandrakantan, ki čaka na sojenje za umor. Tudi njemu so dovolili, da se v policijskem spremstvu udeležuje parlamentarnih sej.

Kazenske ovadbe in obsodbe niso prevelika ovira za politično kariero v Južni Aziji. Po podatkih indijske nevladne organizacije Združenje za demokratske reforme se več kot 40 odstotkov zakonodajalcev v Indiji sooča s kazenskimi obtožbami, nekatere so resne obtožbe za dejanja, kot so umori in posilstva.