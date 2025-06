Na sodišče zaradi cigarete: kadilka zanetila požar v Grčiji

Incident so videle tudi priče. Več kot 400 gasilcev, ki jih podpirajo letala z vodo in stotine prostovoljcev, se od nedelje bori s požari na Hiosu, zaradi česar so oblasti morale razglasiti izredne razmere in evakuirati na desetine vasi, kot poroča Guardian.

Požari so hkrati izbruhnili na različnih območjih otoka. Medtem ko jih je spodbujal močan veter, so se širili, uradniki pa so sprožili sum, da so bili nekateri požari namerno zaneti, saj je sicer težko razložiti, kako so lahko hkrati izbruhnili na tako različnih območjih.

Predsednik Sindikata proizvajalcev mastike s Hiosa Giorgos Toumbos je v torek pozno zvečer za grški dnevnik Kathimerini povedal, da so se prizadevanja osredotočila na gašenje požarov, ki divjajo po glavni planoti, da bi preprečili, da bi požari zajeli vasi z mastiko – utrjene vasi iz 14. stoletja, znane po proizvodnji mastike.

Grčija v zadnjih letih doživlja dramatičen porast gozdnih požarov zaradi višjih temperatur in vse bolj suhih razmer.

Grška desno-sredinska vlada je zaradi porasta gozdnih požarov poostrila kazni za požig in ekološko uničenje, kazenski zakonik pa za takšna kazniva dejanja predvideva zaporno kazen do 20 let in denarno kazen do 200.000 evrov.