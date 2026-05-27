Na sodišču, ker ji niso želeli postreči vode iz pipe

Ženska je pri večerji večkrat zaprosila za vodo iz pipe in za to ponudila tudi plačilo. A so jo v hotelu zavrnili in ji na mizo postavili 0,75-litrsko steklenico z vodo za sedem evrov.

Med božično-novoletnimi prazniki pred šestimi leti je bila turistka nastanjena v petzvezdičnem hotelu v smučarskem središču Corvara v Badii. Plačala je polpenzion z večerjo, pijača ni bila vključena.

Žejna turistka je sprožila pravni postopek, v katerem je trdila, da so ji zavrnili pitje vode iz pipe in da je bila prisiljena kupovati ustekleničeno vodo. Trdila je, da je voda naravni vir in potemtakem univerzalna človekova pravica, minimalna količina pa nujna za preživetje, navaja Guardian. Zahtevala je 2700 evrov odškodnine.

Vodo iz pipe je štela v osnovni del postrežbe, kot je tudi postelja z rjuhami, topla soba in milo v kopalnici.

Na prvi in drugi stopnji jo je sodišče zavrnilo, a je turistka vztrajala in se pritožila še na vrhovno sodišče, ki je prav tako odločilo, da v Italiji ni zakona, ki bi restavracijam in hotelom nalagal, da morajo strankam postreči vodo iz pipe.

V Italiji natakar največkrat ponudi mineralno ali navadno vodo, prošnjo za brezplačno vodo iz pipe pa štejejo kot kršitev bontona.