Tujina

Na sodišču, ker ji niso želeli postreči vode iz pipe

Badia, 27. 05. 2026 08.26

N.L.
Kozarec vode v Dolomitih

Kozarec vode iz pipe ni potrošnikova pravica, je odločilo italijansko vrhovno sodišče. Primer sega v leto 2019, ko je turistka v enem od hotelov v Badii zahtevala vodo iz pipe, ki bi jo tudi plačala, a so jo postregli z ustekleničeno vodo za sedem evrov.

Med božično-novoletnimi prazniki pred šestimi leti je bila turistka nastanjena v petzvezdičnem hotelu v smučarskem središču Corvara v Badii. Plačala je polpenzion z večerjo, pijača ni bila vključena.

Ženska je pri večerji večkrat zaprosila za vodo iz pipe in za to ponudila tudi plačilo. A so jo v hotelu zavrnili in ji na mizo postavili 0,75-litrsko steklenico z vodo za sedem evrov.

Dopust v idiličnih Dolomitih je pokvaril spor zaradi vode iz pipe.
Žejna turistka je sprožila pravni postopek, v katerem je trdila, da so ji zavrnili pitje vode iz pipe in da je bila prisiljena kupovati ustekleničeno vodo. Trdila je, da je voda naravni vir in potemtakem univerzalna človekova pravica, minimalna količina pa nujna za preživetje, navaja Guardian. Zahtevala je 2700 evrov odškodnine.

Vodo iz pipe je štela v osnovni del postrežbe, kot je tudi postelja z rjuhami, topla soba in milo v kopalnici.

Na prvi in drugi stopnji jo je sodišče zavrnilo, a je turistka vztrajala in se pritožila še na vrhovno sodišče, ki je prav tako odločilo, da v Italiji ni zakona, ki bi restavracijam in hotelom nalagal, da morajo strankam postreči vodo iz pipe.

V Italiji natakar največkrat ponudi mineralno ali navadno vodo, prošnjo za brezplačno vodo iz pipe pa štejejo kot kršitev bontona.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
27. 05. 2026 09.08
a da bi sla na wc in si jo natocila, to pa ne..
mrmih
27. 05. 2026 09.05
jst bi bil kmal na sodicscu, ker smo sosedi z vodo zmocili dvorisce. folk je pri za det
Mihac27
27. 05. 2026 09.04
Dam prav natakarjem. Če nečesa ni na meniju tega niti ne smejo prodat. Vodo, če že, ponavadi dobiš zastonj, če še kaj kupiš (npr. kavo).
Stauffenberg
27. 05. 2026 09.02
Čakamo še cvetke iz Hrvaške-te zamujajo.
skuripanda burns
27. 05. 2026 09.00
Nastanjena v hotelu s petimi zvezdicami bi pila vodo iz pipe. Če je tako uhrna, naj vzame kozarček s sabo na WC in si natoči vodo tam. Upam, da je na koncu morala plačati še več tisoč evrov sodnih stroškov in stroške odvetnikov... Ne tožarit, če ne poznaš zakonodaje.
27. 05. 2026 08.57
No še ena ali eden, ki misli da mu pripada in da je zagotovljeno. Prosti pod v kaki soteski ali gorah vsekakor ja, po ceveh v urbanih naseljih pa je stvar dobre volje.
shift
27. 05. 2026 08.51
nja. tudi natakar nima največkrat take plače da bi pil vodo za 7eur. je že res, da če letuješ na takšnih krajih, bo pač stalo nekaj...ampak vseeno...krištev bontona in hlinjenje užaljenosti - nič niso užaljeni, samo zaslužka ni. kaj ni bolje srečen gost kot pa da ga oskubiš do zadnjega evra? pa ja, ne zagovarjam "vsi bi nekaj zastojn". naj dvigne roko gor tisti ki namensko ne kupi ničsera v akciji ko gre po hrano :)..no to je tudi "gratis"...
proofreader
27. 05. 2026 08.46
Vsi bi nekaj gratis.
Prleški Ivek
27. 05. 2026 09.01
Ni zahtevala gratis.
