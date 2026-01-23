Naslovnica
Tujina

Na sodišču priznal ljubosumje zaradi Barrona Trumpa, obtožbe zanika

London, 23. 01. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
Barron Trump med očetovo inavguracijo

Ruski državljan Matvei Rumiantsev, ki je obtožen več kaznivih dejanj, vključno z dvema posilstvoma, na sodišču zanika, da bi bil do domnevne žrtve nadzorovalen, vendar priznava, da ga je močno prizadelo njeno dopisovanje z Barronom Trumpom, sinom ameriškega predsednika.

Na kazenskem sodišču Snaresbrook Crown Court v Londonu se nadaljuje sojenje 22-letnemu Matveju Rumiantsevu, ki se sooča z obtožbami napada, telesne poškodbe, namernega dušenja, oviranja pravic in dveh posilstev. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med novembrom 2024 in januarjem 2025. Obtoženi po poročanju The Independent vseh šest obtožb zanika.

Rumiantsev je v pričanju povedal, da je za prijateljstvo domnevne žrtve z 19-letnim Barronom Trumpom izvedel med počitnicami oktobra 2024. Po njegovih besedah ga je ženska prosila, naj fotografira zaslon njenega telefona, na katerem je bil pogovor s Trumpom, saj posnetek zaslona ni bil mogoč.

Napetosti med njima so se stopnjevale 3. novembra 2024, ko je med prepirom v njenem stanovanju poškodoval cvrtnik in razbil grelnik vode, nato pa odšel. Kasneje je zaradi njenih zaskrbljujočih klicev in sporočil poklical policijo. Na posnetkih policijskih kamer je slišati žensko, ki policistom pove, da je šlo za ljubosumje in nadzor nad tem, s kom je lahko prijateljica.

Dopisovanje (slika je simbolična)
Dopisovanje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Obtoženi je priznal, da ga je vznemirjalo njeno dopisovanje z Barronom Trumpom, vendar vztraja, da ni bil nadzorovalen, piše The Independent. Dejal je, da je želel le, da razume njegova čustva, saj naj bi bila sama v preteklosti prizadeta zaradi njegovih starih sporočil z drugimi ženskami.

Sodišče je slišalo tudi vsebino sporočila, ki ga je Rumiantsev poslal ženski, v katerem se je opravičil za svoje vedenje, priznal, da se je obnašal neprimerno, ter izrazil sram, ker ji je vzel telefon, ko je v pogovoru Barrona Trumpa klicala "dragi".

Dogajanje se je zaostrilo januarja 2025, ko sta po njegovih besedah skupaj pila alkohol in imela dvakrat sporazumen spolni odnos. Rumiantsev je opisal, da je bila ženska potem v čustvenem zlomu, jokala, kričala in vpila nanj. Ko je na njenem telefonu videl videoklic Barrona Trumpa, ga je nepričakovano sprejel in kamero usmeril vanjo, ker je pomislil, da se bo nehala tako obnašati, poroča The Independent.

Sojenje se nadaljuje.

Matvei Rumiantsev posilstvo sodišče obtožbe Barron Trump

taft007
23. 01. 2026 10.39
O čem vi to?
Odgovori
0 0
SloButale
23. 01. 2026 10.32
A zdaj bomo vsak dan brali rumeni tisk mladega Trumpa? Nekoč ga bo sram, kakšnega fotra ima in koliko hudega je ta foter naredil za Ameriko in svet. Zgodovina bo zapisala resnico.
Odgovori
0 0
dark Cat
23. 01. 2026 10.30
Kire kozlarije
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
23. 01. 2026 10.28
Tukaj pa b proodukcija testira svoje scenarije. A lahko. Se prosim o melaniji ,kr pitem imama 3 nadaljevanke,trump,barron in melaniio vsaki dan tu. Kk fajn . Drugih tem ne smemo razmisljat.
Odgovori
+1
1 0
ja ka ku pk
23. 01. 2026 10.27
Nihče ne more enega obraza kazati sebi, drugega pa množici. Brez , da bi se zmedel kateri je pravi.
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
23. 01. 2026 10.05
kakšna infantilna propaganda...Ampak uhlje ima pa mulc po epsteinu...da bolje sliši...
Odgovori
+2
5 3
Blue Dream
23. 01. 2026 10.09
Muca pa si vidla ušesa od Rubia?
Odgovori
-2
0 2
23. 01. 2026 10.03
Zanimivo kako ni problem objaviti ime, priimek in nacionalnost v tem primeru?
Odgovori
+6
6 0
proofreader
23. 01. 2026 09.55
Bravo, Barron! Prihodnji teden pa pride Melanija v Odisejo.
Odgovori
+1
3 2
St. Gallen
23. 01. 2026 09.54
Sarmer, kot oce
Odgovori
-1
2 3
PoldeVeliki
23. 01. 2026 09.51
Bravo mali Trump. Medtem pa v Slvoeniji levičarska Golobova vlada ščiti posiljevalce iz Fotopuba.
Odgovori
+3
7 4
Blue Dream
23. 01. 2026 09.55
Polde pejd spat
Odgovori
+0
4 4
Blue Dream
23. 01. 2026 09.51
Spet štorije o Ančki
Odgovori
+1
3 2
Klobasazulu
23. 01. 2026 09.48
zaradi takega skisa?
Odgovori
-2
1 3
gonisetaubi
23. 01. 2026 09.37
koliko imate dela s to familijo na tem rumenem oportalu..a o naši trump familiji golob pa nič
Odgovori
+1
3 2
mr.poper
23. 01. 2026 09.31
Vrivanje na silo v neke scene ,ki to niso .
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
