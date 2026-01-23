Na sodišču priznal ljubosumje zaradi Barrona Trumpa, obtožbe zanika

Na kazenskem sodišču Snaresbrook Crown Court v Londonu se nadaljuje sojenje 22-letnemu Matveju Rumiantsevu , ki se sooča z obtožbami napada, telesne poškodbe, namernega dušenja, oviranja pravic in dveh posilstev. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med novembrom 2024 in januarjem 2025. Obtoženi po poročanju The Independent vseh šest obtožb zanika.

Napetosti med njima so se stopnjevale 3. novembra 2024, ko je med prepirom v njenem stanovanju poškodoval cvrtnik in razbil grelnik vode, nato pa odšel. Kasneje je zaradi njenih zaskrbljujočih klicev in sporočil poklical policijo. Na posnetkih policijskih kamer je slišati žensko, ki policistom pove, da je šlo za ljubosumje in nadzor nad tem, s kom je lahko prijateljica.

Rumiantsev je v pričanju povedal, da je za prijateljstvo domnevne žrtve z 19-letnim Barronom Trumpom izvedel med počitnicami oktobra 2024. Po njegovih besedah ga je ženska prosila, naj fotografira zaslon njenega telefona, na katerem je bil pogovor s Trumpom, saj posnetek zaslona ni bil mogoč.

Obtoženi je priznal, da ga je vznemirjalo njeno dopisovanje z Barronom Trumpom, vendar vztraja, da ni bil nadzorovalen, piše The Independent. Dejal je, da je želel le, da razume njegova čustva, saj naj bi bila sama v preteklosti prizadeta zaradi njegovih starih sporočil z drugimi ženskami.

Sodišče je slišalo tudi vsebino sporočila, ki ga je Rumiantsev poslal ženski, v katerem se je opravičil za svoje vedenje, priznal, da se je obnašal neprimerno, ter izrazil sram, ker ji je vzel telefon, ko je v pogovoru Barrona Trumpa klicala "dragi".

Dogajanje se je zaostrilo januarja 2025, ko sta po njegovih besedah skupaj pila alkohol in imela dvakrat sporazumen spolni odnos. Rumiantsev je opisal, da je bila ženska potem v čustvenem zlomu, jokala, kričala in vpila nanj. Ko je na njenem telefonu videl videoklic Barrona Trumpa, ga je nepričakovano sprejel in kamero usmeril vanjo, ker je pomislil, da se bo nehala tako obnašati, poroča The Independent.

Sojenje se nadaljuje.