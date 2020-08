Na sodišču v Haagu se začenja prizivni postopek v primeru Ratka Mladića

Pritožbeni senat odločitve ta teden ne bo sprejel, končno pravnomočno sodbo je pričakovati v prvi polovici prihodnjega leta. Sodniki lahko prvostopenjsko sodbo potrdijo v celoti ali jo deloma spremenijo, lahko jo tudi razveljavijo in odredijo novo sojenje.

Dvodnevna obravnava se bo začela z uvodnimi besedami predsedujoče sodnice Prisce Matimbe Nyambe, nato bo svoje argumente predstavila obramba, v sredo pa tožilstvo. Zaradi ukrepov ob pandemiji bodo mediji obravnavo lahko spremljali preko interneta s polurnim zamikom.

Spomnimo

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) je 22. novembra 2017 sedaj 77-letnega Mladića obsodilo na dosmrtni zapor. Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo za krivega genocida v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva in zaradi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad, med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995. Za krivega ga je spoznalo v desetih od 11 točk obtožnice.

Za krivega ga sodišče ni spoznalo samo za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v šestih občinah na zahodu BiH. Razsodilo je, da tam storjeni zločini niso pomenili genocida, temveč vojne zločine in zločine proti človečnosti.