Na šoli v Wisconsinu streljala 15-letna dijakinja

Policija žrtev še ni imenovala, a ameriški mediji poročajo, da sta umrla učiteljica in še dijak oziroma dijakinja. Še šest oseb je bilo ranjenih in so jih odpeljali v bolnišnice, življenje dveh je ogroženo.

Pojasnil je, da sta dva učenca v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju. Štiri osebe so odpeljali v bolnišnico brez resnih poškodb, dve so medtem že odpustili.

Dodal je, da policija po njegovem vedenju ni še nikoli prej obravnavala storilke in še ni odkrila motiva za streljanje, prav tako ni jasno, kako je učenka prišla do strelnega orožja. Njena družina sicer po njegovih besedah sodeluje pri preiskavi.

Množični strelski napadi, ki jih v ZDA izvedejo ženske, so izjemno redki. Televizija ABC poroča, da je nazadnje 16-letnica ubila dve osebi na osnovni šoli v kalifornijskem San Diegu leta 1979.

Oblasti priče, ki so videle ali slišale napad, pozivajo, naj se pogovorijo s policijo, saj upajo, da bodo njihove izjave pomagale odkriti napadalkin motiv. "Toda s tem ne želimo hiteti. Ne bomo zasliševali študentov," je še dejal načelnik Barnes. "Dali jim bomo priložnost, da pridejo in nam povedo, kaj so videli, ko bodo pripravljeni." Dodal je, da je "vsak otrok, vsaka oseba v tej stavbi žrtev in bo žrtev za vedno".

Guverner Wisconsina Tony Evers je sporočil, da pozorno spremlja dogajanje. "Medtem ko čakamo na več informacij, molimo za otroke, učitelje in celotno skupnost šole Abundant Life ter smo hvaležni za tiste, ki so se hitro odzvali," je zapisal na omrežju X.

Predsednik ZDA Joe Biden se je na zadnjega v vrsti strelskih napadov v ameriških šolah odzval z novim pozivom kongresu, naj zaostri zakonodajo glede orožja. "Ne more biti sprejemljivo, da ne moremo zaščititi svojih otrok pred nasiljem strelnega orožja. Tega ne smemo sprejeti kot nekaj normalnega. Vsak otrok si v učilnici zasluži občutek varnosti in otroci se morajo učiti brati in pisati, ne pa, kako se skriti pred streli," je v izjavi sporočil Biden.

"Kongres mora potrditi zakone zdrave pameti – splošni pregledi kriminalne preteklosti pred nakupom orožja, prepoved prodaje nevarnim osebam, prepoved polavtomatskega orožja in nabojnikov z veliko kapaciteto," je med drugim zahteval Biden, ki se v kratkem poslavlja s položaja.