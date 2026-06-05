Na šolski izlet s Kolobusom, 'vozilom prihodnosti'

Dolgo čakanje na avtobus za le nekaj kilometrov vožnje je preteklost za šolarje majhne osnovne šole pri Bruslju, odslej se na izlete ali na bazen vozijo s posebnim busom, Kolobusom. To je vozilo, ki je kot kolo in je dolg kot avtobus. To je prevoz prihodnosti, ki ne potrebuje niti kaplje goriva, namesto motorja sta tu otroški pogon in nasmeh. To ni le prevoz na šolski izlet, to je začetek tihe revolucije v prometu, pravi navdušena učiteljica.