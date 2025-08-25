Na otoku Šolta med Stomorsko in Krušico je danes po 15. uri izbruhnil velik požar, poroča Net.hr. Po prvih informacijah gori grmičevje in rastlinje v gorskem območju, na kraju pa so številni šoltski gasilci, je poročala Dalmacija danas. Pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja.
Na Šolti izbruhnil obsežen požar
Ognjeni zublji so zajeli hrvaško Šolto. Na terenu so gasilci, pomoč pa prihaja tudi iz zraka. Po prvih informacijah je požar obsežen.
