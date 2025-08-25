Svetli način
Tujina

Na Šolti izbruhnil obsežen požar

Zagreb , 25. 08. 2025 16.15 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K.
Ognjeni zublji so zajeli hrvaško Šolto. Na terenu so gasilci, pomoč pa prihaja tudi iz zraka. Po prvih informacijah je požar obsežen.

Na otoku Šolta med Stomorsko in Krušico je danes po 15. uri izbruhnil velik požar, poroča Net.hr. Po prvih informacijah gori grmičevje in rastlinje v gorskem območju, na kraju pa so številni šoltski gasilci, je poročala Dalmacija danas. Pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja.  

Požar na Šolti
Požar na Šolti FOTO: Net.hr
šolta požar gašenje
