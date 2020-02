Na soočenju v Las Vegasu pod udarom Bloomberg in Sanders

Michael Bloomberg in Bernie Sanders sta se na televizijskem soočenju šestih demokratskih predsedniških kandidatov v Las Vegasu znašla pod hudim udarom konkurentov, ki so newyorškega milijarderja napadali zaradi preteklih izjav in politik, Sandersa pa, da je preveč levičarski.

Soočenje, ki ga je pripravila ameriška televizija NBC, je bilo najbolj ognjevito in agresivno doslej, saj zmanjkuje časa. 29. februarja bodo namreč na vrsti strankarske volitve v Južni Karolini, nato pa še v 14 zveznih držav naenkrat v torek, 3. marca, kjer bo prvič na glasovnicah tudi Michael Bloomberg. Bloomberg je bil na udaru takoj od začetka, prednjačila sta senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren in župan iz Indiane Pete Buttigieg, vendar tudi drugi niso zaostajali. Podobno je Warrenova napadala tudi svojega konkurenta za glasove levice Bernieja Sandersa. Priskočili so tudi drugi, a ost napadov je bila najbolj usmerjena proti Bloombergu.

Milijarder Michael Bloomberg in senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren. FOTO: AP

Newyorški milijarder je moral braniti svoje pretekle izjave o ženskah in podporo politiki ustavljanja in preiskovanja temnopoltih brez utemeljenega razloga v New Yorku. To je počel s preusmerjanjem pozornosti na prepričanje, da je edini, ki lahko premaga Trumpa, ker je sprejemljiv za večino sredinsko opredeljenih ameriških volivcev. Temu je Warrenova nemudoma očitala, da je ženskam rekel debeluhinje in lezbijke s konjskimi obrazi. Senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar pa ga je napadla, da si drzne izjavljati, naj se ona sama skupaj z drugimi sredinskimi kandidati umakne iz tekme in jo prepusti njemu. Podporo politiki policijskih preiskav brez utemeljenega razloga sta hudo napadla Sanders inJoseph Biden. Bloomberg je med drugim odgovoril, da se je že opravičil za to, ter z mnenjem, da Sanders ne more premagati Trumpa, čeprav je "socialist"s tremi hišami. Buttigieg je tako za Sandersa kot Bloomberga namignil, da nista prava demokrata; Sanders je samoopredeljeni demokratični socialist, Bloomberg pa je bil v svoji karieri demokrat, republikanec, neodvisen, sedaj pa spet demokrat.

Župan iz Indiane Pete Buttigieg in senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar. FOTO: AP

Nekdanji podpredsednik ZDA Biden je Sandersa kritiziral, ker še vedno ne prizna, koliko bo stal njegov prehod v javno zdravstvo. "Bodimo resni, stal bo več kot 35.000 milijard dolarjev," je dejal in skupaj z drugimi svaril pred uničenjem sistema, ki ima tudi dobre plati in za zavarovance dobro deluje. Vsi ostali predlagajo reforme v obliki nadgradnje tega, kar obstaja, torej tako, da bi zasebnemu zdravstvu dodali še javno opcijo. Trumpa je tokrat najbolj napadal Bloomberg, saj mu drugega ni preostalo, preostali pa so to, da ga ne marajo, tokrat vzeli bolj ali manj kot samoumevno in so priznavali, da bi bil vsak med njimi veliko boljši predsednik za ZDA. "Demokrati bomo zelo tvegali, če bomo nadomestili enega arogantnega milijarderja z drugim," je Bloomberga napadla Warrenova."Ves ta denar porabljam zato, da se znebimo najslabšega predsednika vseh časov Trumpa. Če mi bo to uspelo, potem bo to moj velik prispevek Ameriki in mojim otrokom," je vrnil Bloomberg.

Bloomberg, Warrenova in Bernie Sanders. FOTO: AP

Bloomberga doslej na soočenjih ni bilo, vendar si je z ogromno porabo za televizijske oglase uspel dvigniti podporo v nacionalnih anketah, da je zadovoljil kriterije za soočenje v Las Vegasu. Na glasovnicah strankarskih zborovanj ga tudi še ne bo v soboto v Nevadi. Sanders pa si je z drugim mestom na zborovanjih v Iowi in zmago na strankarskih volitvah v New Hampshiru priboril vodstvo v nacionalnih anketah ter prestrašil demokrate, ki jih je strah, da s svojimi levičarskimi političnimi predlogi, kot je ukinitev zasebnega zdravstva in popoln prehod v javno zdravstvo, novembra ne bo uspel premagati republikanca Donalda Trumpa. Doslej vodilni na nacionalni ravni Biden si je lahko tokrat oddahnil in se posvetil napadom na nasprotnike, saj ga je Trump z obtožbami o korupciji njegovega sina Hunterja Bidna v Ukrajini hudo prizadel. V Iowi ter New Hampshiru je povsem razočaral. Buttigieg, ki je presenetil s tesno zmago v Iowi in drugim mestom v New Hampshiru, ima še naprej težave s pridobivanjem podpore manjšinskih volivcev, ki so pomembna demokratska baza. Warrenova se v Nevadi bori za politično preživetje, senatorka slovenskega rodu iz Minnesote pa skuša dokazati, da dober rezultat s tretjim mestom v New Hampshiru ni naključje in lahko dejansko vztraja do konca.

Sanders, Biden in Buttigieg. FOTO: AP