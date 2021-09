Na španskem otoku La Palma izbruhnil vulkan

Tla na otoku La Palma, ki je del vulkanske verige Cumbre Vieja, so se že ves teden tresla in vse je nakazovalo na to, da bi lahko v kratkem izbruhnil vulkan. Na območju so v minulih dneh zabeležili več tisoč potresnih sunkov, tla pa so se ponekod dvignila, kar je znak, da se pod njimi nabira magma. Vulkan je izbruhnil danes okoli 15.15 po lokalnem času.

Oblasti zdaj skušajo evakuirati več kot 5000 ljudi z območja, ki je neposredno ogroženo zaradi tekoče lave.