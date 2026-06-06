Na spletni strani senata tudi italijanska ustava v slovenščini

V SSO so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic dostopna tudi pripadnikom slovenske narodne skupnosti v njihovem maternem jeziku. Prevod je pripravil centralni urad za slovenski jezik pri deželi Furlanija - Julijska krajina.

Po mnenju SSO je ustava v slovenščini pomemben korak pri uresničevanju jezikovne enakopravnosti in priznavanju vloge slovenske narodne skupnosti v Italiji, piše Primorski dnevnik.

Objava slovenske različice italijanske ustave na spletni strani senata predstavlja za SSO pomembno simbolno in praktično dejanje. Kot organizacija poudarja v sporočilu za javnost, to potrjuje spoštovanje jezikovne raznolikosti, krepi vidnost slovenske narodne skupnosti v Italiji ter omogoča širšo dostopnost ustavnih načel in vrednot v slovenskem jeziku.

V SSO še ocenjujejo, da gre za znak pozornosti do slovenske narodne skupnosti in prispevek h krepitvi demokratičnih vrednot, dialoga in medsebojnega spoštovanja.