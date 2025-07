Na spletu žalovala za ubitimi starši, čeprav je bila morilka ona

20. februarja letos je Sarina mlajša, šestletna sestra v spalnici družinske hiše svoja starša našla mrtva. O tem je obvestila 17-letnico, ki je poklicala policijo.

Okoliščine smrti moškega in ženske so bile sprva za oblasti v ameriški zvezni državi Georgia neznanka. V samem začetku so preiskovali možnost umora in nato še samomora.

A po več mesecih se je izkazalo, da je morila 17-letna Sarah Patrick, ki se je minuli torek sama predala policiji. Obtožena je umora svoje matere Kristin Brock in svojega očima Jamesa Brocka.

Primer je prejel veliko medijske pozornosti predvsem zaradi dejstva, da je najstnica, preden so ji prišli na sled, na družbenih omrežjih več mesecev javno žalovala za svojimi starši in iskala sočutje, kontaktirala pa je tudi znano TikTokerko, ki raziskuje kriminalne zgodbe.