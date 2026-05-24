Tujina

Na splitski plaži, polni otrok, sta se sredi dneva predajala strastem

Split , 24. 05. 2026 09.44 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Splitska plaža Žnjan

Na splitski plaži Žnjan so obiskovalci sredi dneva opazili par, ki je imel spolne odnose. Zaradi prisotnosti otrok, ki so bili priča dejanju, kršiteljema poleg visoke denarne globe grozi tudi do tri leta zaporne kazni.

Nenavaden prizor je v soboto popoldne pričakal kopalce na splitski plaži Žnjan. Po poročanju Dalmatinskega portala se je na njihovo uredništvo obrnila prebivalka Splita, zgrožena nad vedenjem para, ki je imel spolne odnose na javnem mestu.

FOTO: Shutterstock

Še posebej jo je skrbelo, da se je vse skupaj zgodilo sredi belega dne in pred otroki: "Zgrožena sem! Otroci, ki so bili v bližini, so se prestrašili. Ko sem se jim približala in rekla, da bom poklicala policijo, so se z vsem ustavili, nato pa so si na glavo dali brisačo," je dejala.

Visoke globe

Takšno vedenje na javnih površinah na Hrvaškem ni le neprimerno, ampak je tudi strogo kaznivo, poroča Net.hr. Po veljavni zakonodaji se tovrstno vedenje obravnava kot kršitev javnega reda in miru, globe pa se gibljejo med 200 in 1000 evri. Poleg tega se za žalitev moralnih čustev državljanov lahko izreče zaporna kazen do 30 dni.

V hujših primerih lahko policija ravnanje opredeli kot predrzno in nespodobno vedenje, za kar so predvidene globe od 700 do 4000 evrov ali do 30 dni zapora.

Glede na to, da so bili celotni situaciji priča otroci, bi se takšno vedenje lahko obravnavalo kot kaznivo dejanje. Če so namreč spolna dejanja storjena pred otrokom, mlajšim od 15 let, primer spada na področje uporabe kazenskega zakonika. Kaznivo dejanje zadovoljevanja poželenja pred otrokom, mlajšim od petnajst let, se namreč kaznuje z do tremi leti zapora, še poroča Net.hr.

