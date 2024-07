Na splitski Ultri izrekli za 140.000 evrov kazni, pridržali 240 ljudi

Hrvaška policija je danes izpostavila, da med festivalom, ki je potekal od petka do nedelje, niso obravnavali kaznivih dejanj ali protipravnih ravnanj, ki bi ogrožala varnost obiskovalcev.

Izpostavili so, da so s tem uresničili svoj glavni cilj, to je visoko stopnjo varnosti tako na prizorišču festivala kot tudi na celotnem območju mesta Split. Za to je vsak večer skrbelo 250 policistov.

Med festivalom, ki se ga je v treh dneh udeležilo več kot 91.000 ljudi, niso obravnavali hujših kršitev, največ prekrškov in kaznivih dejanj pa je bilo povezanih s prepovedanimi drogami. Zaradi trgovanja z njimi so kazensko ovadili 11 ljudi, zaradi njihovega uživanja pa so oglobili 246 udeležencev festivala. Med drogo, ki so jo zasegli, je bilo največ ekstazija, amfetaminov, heroina, kokaina, MDMA in marihuane.

Obravnavali so tudi 31 primerov kraje ter pridržali pet osumljencev, med njimi tri italijanske in dva švicarska državljana. Trojica Italijanov naj bi 29 udeležencem festivala odtrgala verižice z vratu, dvojico Švicarjev sumijo istega kaznivega dejanja.