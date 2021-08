Trans punca Tina: Vzdušje je izredno pozitivno in navdihujoče

Športnega dogodka EuroGames, ki je namenjen predvsem skupnosti LGBTIQ+, se je udeležila tudi slovenska delegacija. Sedem športnikov, ki so del športnega društva Out in Slovenija, tekmuje v badmintonu, teku in nogometu, je pojasnil predsednik društva Andrej Pišl. Kot pravi Tina Šmid, trans punca, je vzdušje izredno pozitivno in navdihujoče, udeležence pa je nagovorila tudi danska princesa Mary.

EuroGames je prireditev, ki od leta 1992 poteka pod okriljem in licenco Evropske gejevske in lezbične športne zveze (EGLSF). Gre za športno-kulturno-izobraževalni dogodek, ki je namenjen predvsem lezbični, gejevski, biseksualni, transspolni, interseks in širši kvir (LGBTIQ+) skupnosti. Udeležba pa je sicer odprta za vse, ne glede na starost, spol, spolno usmerjenost, izraz ali identiteto ter druge osebne okoliščine, so pojasnili na organizaciji Out in Slovenija (OIS). "Ker je šport pogosto dokaj zaprt sistem, je pomembno tudi, da se prireditve lahko udeležijo osebe z različnimi ravnmi spretnosti v športu, saj ne gre (nujno) za profesionalno tekmovanje," je dejal 41-letni Andrej Pišl, gej moški in predsednik društva Out in Slovenija. Prireditev EuroGames na evropski ravni ter Gay Games na svetovni ravni se udeležuje že od leta 2004.

Cilj dogodka je boj proti diskriminaciji v športu na podlagi spolne identitete in usmerjenosti ter spodbujanje vključevanja članov skupnosti LGBTIQ+ v šport. Slovenske odprave na večjih podobnih prireditvah, tudi letošnjih EuroGames, koordinira prav Športno društvo Out in Slovenija. Predstavniki in predstavnice so večinoma člani organizacije. "To pa sicer ni pogoj za udeležbo," je pripomnil Pišl. "Letos imamo v Kobenhavnu osemčlansko delegacijo, od katere sedem oseb sodeluje tudi v športnih aktivnostih. Tekmujemo v badmintonu, teku (5 km in 21 km) ter nogometu," je pojasnil. "Iger se udeležujejo tako športniki in športnice, ki resno in redno trenirajo, pa tudi takšni, ki jim šport pomeni rekreacijo in druženje. Nekatere tekme so tako zelo napete, druge potekajo bolj sproščeno, vsem pa je skupna želja po druženju ob športu, v varnem in sprejemajočem okolju," je še dejal. "Kot na vsakem tekmovanju se tudi tu najboljšim podeli medalje," so pojasnili na OIS in dodali, da denarnih ali materialnih nagrad sicer ni.

Na dogodku, ki poteka v duhu vključenosti, 1911 oseb iz več kot 50 držav "Vzdušje v gostiteljskih mestih Kobenhavn in Malmö je izjemno prijetno, odprto in podpirajoče," je dejal Pišl in pojasnil, da tokrat prireditev poteka ob svetovni paradi ponosa WorldPride. "Dogodki potekajo v duhu vključenosti, v širšem pomenu besede," je povedal in razložil, da je letos vzdušje, ker je bila lanska prireditev EuroGames, ki bi morala potekati v nemškem Düsseldorfu, zaradi covida-19 odpovedana, še bolj vzpodbudno. Nad vzdušjem je navdušena tudi 29-letna Tina Šmid, trans punca, ki se je dogodka Gay Games prvič udeležila leta 2018 v Parizu. "Igre so me tako prevzele, da sem leto kasneje prvič tekmovala na dogodku EuroGames v Rimu," je dejala. Na Dansko so se z delegacijo odpravili že nekaj dni prej. "Vidi se, da Kobenhavn resnično živi za ta dva dogodka. Tako EuroGames kot tudi WorldPride," je dejala.

Letošnji dogodek EuroGames poteka med 18. in 20. avgustom v Kobenhavnu in Malmu.

"Kot že omenjeno, EuroGames zajema športne, kulturne in izobraževalne dogodke. Dejstvo, da tokrat hkrati poteka tudi WorldPride, pa je pripomoglo k vidnosti in pomembnosti tematike. Športniki in športnice imajo tako še več možnosti programa in vsebin, ostalim pa odpira tudi področja športa in rekreacije," še pravijo pri OIS. Letos je zaradi covida-19 manj udeležencev kot sicer, a vseeno so organizatorji omogočili tekmovanja v 22 športih, dogodka pa se udeležuje 1911 oseb iz več kot 50 držav, nekateri tudi izven Evrope.

icon-expand Tina Šmid in predsednik društva Out in Slovenija Andrej Pišl FOTO: Tina Šmid

"Udeležba na takšni prireditvi odpira oči, podpira osebni razvoj in krepi prijateljstva" "Udeležba na takšni prireditvi odpira oči, podpira osebni razvoj in krepi prijateljstva. Poleg športa in skrbi za fizično zdravje tako poskrbimo še za mentalno zdravje, kar je zelo pomembno. Predvsem za skupnost LGBTIQ+, kot tudi za podpornike, podpornice in širšo javnost," je dejal Pišl in dodal, da mu takšne prireditve pomenijo izjemno veliko. "S pomočjo Out in Slovenija skušam podpreti posameznice in posameznike, da se pridružijo takšnim in podobnim prireditvam tudi v prihodnosti. Naslednje leto bosta dve takšni priložnosti – na evropski ravni julija 2022 EuroGames v Nijmegnu na Nizozemskem in na svetovni ravni novembra 2022 Gay Games v Hongkongu," je dejal. Tudi Šmidova bi udeležbo močno priporočila tudi ostalim. "Sam dogodek ima izredno veliko pozitivno in navdihujočo noto, kar se čuti na vsakem koraku mesta," je dejala in dodala, da lahko vsi, ki morda ne želijo tekmovati, pa bi se dogodka vseeno radi udeležili, pridejo navijat. "Lahko se pridružijo tudi kot prostovoljci in dogodek začutijo še z nekoliko drugačnega vidika," je dodala. Obiskovalce dogodka nagovorila tudi danska princesa Mary Obiskovalce EuroGames sta med drugim nagovorila predsednika organizacije EGLSF, ki podeljuje licenco za EuroGames, Hugh Torrance in Sarah Townsend, govor pa je imela tudi danska princesa Mary. Delegacijo Out in Slovenija in Legebitre je sprejel tudi ambasador, sporoča Šmidova.