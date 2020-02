Na srbski meji več sto migrantov zahteva vstop na Madžarsko

Migranti, ki naj bi po lastnih navedbah bili večinoma iz Sirije, so se organizirali preko družbenih omrežij in se popoldne iz več sprejemnih centrov v Srbiji napotili k omenjenemu mejnemu prehodu. Tam pa jih je pričakala zaprta meja in kordon madžarske policije v polni opremi.

Migranti zahtevajo, da jim dovolijo vstop na Madžarsko, da bi nadaljevali pot v druge članice Evropske unije. Po navedbah madžarskih medijev trdijo, da se jih bo zbralo še več, če jim ne bodo dovolili naprej. Med njimi so tudi otroci, ki držijo napise Naši otroci zaslužijo boljše življenje in sporočila, da so zbežali iz vojne.

Madžarske javna televizija poroča, da je na območju med državama med 400 in 500 migrantov, med njimi tudi 50 otrok. V angleščini vzklikajo Odprite vrata! Protest sicer poteka mirno, migranti pa so si postavili šotore in razgrnili spalne vreče.

Mejni prehod na srbski strani Kelebija je danes zvečer obiskal srbski obrambni minister Aleksandar Vulin, ki je izrazil prepričanje, da so za dogajanje odgovorne nevladne organizacije, ki da so migrante obvestile, da so meje odprte. "Ne bomo dovolili, da kdorkoli pripelje do spora med Srbijo in Madžarsko," je dejal.