Na srbski meji z BiH ubit srbski policist, policija išče napadalca

Iskanje napadalca še poteka, drugega potnika vozila pa so prijeli. Na kraju incidenta pa so po navedbah Dačića našli tudi potni list napadalca na ime Hajziri Artan , ki so ga izdale kosovske oblasti.

Dačić je za srbsko javno radiotelevizijo RTS pojasnil, da se je incident zgodil malo pred 1. uro zjutraj. Policisti so na mejni kontrolni točki Lipnički Šor ustavili osebno vozilo, v katerem sta bila dva potnika. Eden od njiju je ob izstopu iz vozila potegnila pištolo in začel streljati na policiste. Enega je pri tem zadel v prsi, drugega pa v ramo. Nato je pobegnil.

Oba ranjena policista so takoj po napadu odpeljali v bolnišnico v Loznici, kjer je policist, ki je bil ranjen v prsni koš, podlegel poškodbam. Stanje drugega policista je stabilno, so za RTS potrdili v bolnišnici.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes že poslal telegram, v katerem je izrekel sožalje svojcem in kolegom ubitega policista. V njem je med drugim zapisal, da je njegova izguba nenadomestljiva ne samo zanje, ampak za celotno državo.

Policija intenzivno išče napadalca, na terenu so poleg Policijske uprave Šabac in Uprave kriminalistične policije, tudi pripadniki obmejne policije in posebne protiteroristične enote. Napadalca iščejo s pomočjo dronov in helikopterja, piše Telegraf. Vsako vozilo, ki vstopi v Loznico je temeljito pregledano.