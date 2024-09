Na srednji šoli v Sanskem Mostu smrt sejal hišnik

Grozljivka na srednji šoli v Bosni in Hercegovini. Oboroženi napadalec je vkorakal v poslopje in ubil ravnatelja, profesorico in tajnico. Smrt je sejal hišnik, ki je po navedbah policije vdrl na sestanek, oborožen z avtomatsko puško. Streljal naj bi načrtno, saj je pod njegovimi streli padla trojica, ki je sprejela odločitev za njegov suspenz. To je najverjetneje tudi motiv za prelivanje krvi. Hišnik, ki je po napadu skušal soditi tudi sebi, pa je s hudimi poškodbami pristal v bolnišnici.