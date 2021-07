Na Šrilanki odkrili največjo kopico zvezdnih safirjev

Šrilanški trgovec z dragulji je dejal, da so ogromen kamen odkrili delavci, ki so na dvorišču kopali nov vodnjak, poroča BBC. "Oseba, ki je kopala vodnjak, nas je opozorila na nekaj redkih kamnov. Kasneje smo naleteli na ta ogromen primerek," je dejal Gamage, lastnik kamna, ki zaradi varnostnih razlogov ni želel navesti svojega polnega imena ali lokacije.

Najdena kopica zvezdnih draguljev je težka približno 510 kilogramov, poimenovali pa so jo safir Serendipity. "Tako velikega primerka še nisem videl. Verjetno je nastal pred približno 400 milijoni leti," je dejal priznani strokovnjak za drage kamne Gamini Zoysa.

Gamage je o najdbi obvestil organe, vendar pa je trajalo več kot leto dni, da so kamen očistili blata in drugih nečistoč, preden so ga lahko analizirali in potrdili. Med postopkom čiščenja je iz kopice sicer padlo nekaj kamnov, na katerih so ugotovili, da gre za visokokakovostne zvezdne safirje.