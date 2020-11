V Šrilanki rešili 120 nasedlih kitov

Skupino kratkoplavutih kitov pilotov je v ponedeljek naplavilo na obalo pri Panaduri, ki se nahaja približno 25 kilometrov južno od mesta Kolombo, poroča The Guardian . Nekateri mediji so sicer poročali, da je bilo nasedlih kitov okoli 100.

Lokalne oblasti so sicer pričakovale, da bo poginilo veliko več kitov. S podobno situacijo so se namreč v septembru soočili v Tasmaniji, ko je nasedlo približno 470 kitov, rešiti pa so jih, kljub dvodnevnemu naporu, uspeli le 110.

Šrilanška uprava za zaščito morskega okolja (MEPA) je potrdila, da je bil incident na Panaduri največji primer nasedanja kitov v tej južnoazijski državi do zdaj. "Zelo nenavadno je, da je tako veliko kitov prišlo do naše obale," je povedal predstavnik MEPE Dharshani Lahandapura in dodal, da vzrok nasedanja ni znan.

Kiti piloti, ki lahko zrastejo do šest metrov in tehtajo tono, so sicer zelo družabni. Čeprav znanstveniki pojav množičnega nasedanja preučujejo že desetletja, natančnega vzroka za to početje ne poznajo.