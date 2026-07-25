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Na stanovanjsko hišo strmoglavilo letalo, pilot umrl

Oldenburg, 25. 07. 2026 12.49 pred 39 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
V Nemčiji strmoglavilo manjše letalo

Blizu Oldenburga v nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne v stanovanjsko hišo strmoglavilo manjše letalo. Pilot je na kraju umrl, medtem ko drugega potnika še iščejo.

V Nemčiji strmoglavilo manjše letalo
V Nemčiji strmoglavilo manjše letalo
FOTO: Profimedia

Malo po 11. uri je v streho stanovanjske hiše v kraju Ganderkesee strmoglavilo manjše letalo, iz ostrešja je gledal le zadnji del letala.

Policija je že potrdila, da je v nesreči umrl pilot. Tiskovni predstavnik policije Spodnja Saška je za NDR povedal, da trenutno iščejo še eno osebo. Zaenkrat podatkov o drugih poškodovanih ni.

Sreča v nesreči je, da družine, ki živi v hiši, v času strmoglavljenja ni bilo doma, je še sporočila policija.

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KOMENTARJI5

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4BIDEN
25. 07. 2026 13.29
Na veliki planini so tako slabe hiše, da od letala ni ostalo nič, pilota so pa našli kar v kleti hiše, a ni to malo sumljivo?
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
25. 07. 2026 13.27
Kakšen članek o chat control?
Odgovori
0 0
Quatflow
25. 07. 2026 13.17
Tragične izgube so zelo boleče.. mir in moč v Gospodu bližnjim želim
Odgovori
0 0
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