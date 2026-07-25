Na stanovanjsko hišo strmoglavilo letalo, pilot umrl

Malo po 11. uri je v streho stanovanjske hiše v kraju Ganderkesee strmoglavilo manjše letalo, iz ostrešja je gledal le zadnji del letala.

Policija je že potrdila, da je v nesreči umrl pilot. Tiskovni predstavnik policije Spodnja Saška je za NDR povedal, da trenutno iščejo še eno osebo. Zaenkrat podatkov o drugih poškodovanih ni.

Sreča v nesreči je, da družine, ki živi v hiši, v času strmoglavljenja ni bilo doma, je še sporočila policija.