Na številnih šolah v Srbiji v znak protesta odpovedali pouk

Odločitev so sprejeli nekateri šolski sindikati v znak podpore študentskim protestom, pa tudi zaradi nezadovoljstva nad rezultati pogajanj z vlado. Učitelji namreč že od lani zahtevajo višje plače in poostritev kazni za napade na učitelje, prejšnji teden pa so štirje reprezentativni šolski sindikati dosegli dogovor z vlado glede ključnih zahtev.

Učitelji in profesorji številnih osnovnih in srednjih šol v Srbiji so se danes odločili za popolno prekinitev pouka.

Neodvisni sindikat šolskih delavcev Srbije, ki je pozival k protestom, medtem trdi, da pouka ni v več kot 50 odstotkih šol, poroča portal N1 Srbija.

Na več lokacijah po poročanju srbskih medijev potekajo tudi zborovanja, na katerih govorijo učitelji, predstavniki staršev in nekdanji učenci.

Učitelji, ki so zaradi podpore študentskim protestom pod pritiskom oblasti, so med drugim opozorili, da je bistvo izobraževanja učence naučiti moralnih vrednot ter svobodnega in kritičnega mišljenja. Pritiske, ki so jim izpostavljeni, so obsodili kot nesprejemljive.

Đukić Dejanovićeva je v nedeljo poslala dopis ravnateljem osnovnih in srednjih šol, v katerem je pozvala zaposlene v šolstvu k rednemu začetku pouka. V pismu je izpostavila uspešna pogajanja med vlado in sindikati v izobraževanju, s čimer da so zagotovili vse pogoje za redni začetek šolskega leta.

Študentski protesti po vsej državi so se začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je večkrat zatrdil, da je vlada izpolnila vse zahteve študentov, za nadaljevanje protestov pa obtožil opozicijo.