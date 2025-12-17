Na stiske brezdomcev opozorili s spanjem na mrazu

Streha nad glavo, hrana, topla postelja – niso za vse nekaj samoumevnega. Stisko brezdomcev, ki pozimi spijo na temperaturah pod ničlo, so za eno mrzlo noč začutili pisarniški delavci, študentje, odvetniki, novinarji. 12 se jih je odločilo prespati zunaj v spalni vreči in s tem opozoriti na vsako leto večje število ljudi, ki padejo v začaran krog revščine. Jim je uspelo premagati izziv, ki ga nekateri živijo, ker druge možnosti preprosto nimajo?