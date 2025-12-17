Naslovnica
Na stiske brezdomcev opozorili s spanjem na mrazu

Bratislava, 17. 12. 2025 18.39

Avtor:
Tisa Stergel
Brezdomec

Streha nad glavo, hrana, topla postelja – niso za vse nekaj samoumevnega. Stisko brezdomcev, ki pozimi spijo na temperaturah pod ničlo, so za eno mrzlo noč začutili pisarniški delavci, študentje, odvetniki, novinarji. 12 se jih je odločilo prespati zunaj v spalni vreči in s tem opozoriti na vsako leto večje število ljudi, ki padejo v začaran krog revščine. Jim je uspelo premagati izziv, ki ga nekateri živijo, ker druge možnosti preprosto nimajo?

