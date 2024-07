Na stotine ljudi v tek pred šestimi biki, ki bodo pokončani

Osem dni se bo vsak dan zjutraj na stotine ljudi podalo na 850 metrov dolg tek pred šestimi biki po ozkih ulicah starega mesta do mestne arene. Bike nato zvečer v areni ubijejo bikoborci.

Vrhunec festivala, ki v mesto z 200.000 prebivalci vsako leto privabi več sto tisoč ljudi, so vsakodnevni teki pred biki. Prvi tek bo v nedeljo.

Teka se večinoma udeležujejo mladi moški, ki bežijo pred biki, ki lahko tehtajo tudi več kot 600 kilogramov.

Vsako leto je pri tem ranjenih več deset udeležencev. Enemu od poškodovanih je lani bik z rogom nabodel roko. Od leta 1924 jih je umrlo 16, zadnji leta 2009.

Festivalu zaradi nehumanega ravnanja z biki sicer nasprotujejo številne organizacije za pravice živali. Tudi letos so protestirali pred začetkom. Kljub kritikam pa festival, med katerim potekajo tudi verske procesije, koncerti in zabave, vsako leto privabi številne turiste z vsega sveta, še posebej iz Evrope, ZDA in Avstralije.