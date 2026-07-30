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Več kot 1500 migrantov iz Maroka do Ceute priplavalo po morju

Ceuta, 30. 07. 2026 14.12 pred 58 minutami 2 min branja 20

Avtor:
N.V.
Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji

Porast prihodov migrantov po morju se poleti običajno še poveča, pa vendar oblasti v španski enklavi Ceuta poudarjajo, da jih je letos neobičajno veliko. Nedavno je na stotine migrantov iz Maroka plavalo proti Ceuti, kar je povzročilo velike preglavice varnostnim silam.

"V zadnjih nekaj dneh je v Ceuto po morju prispelo več kot 1500 migrantov, med njimi odrasli in mladoletniki," je za Euronews povedal predsednik vlade Ceute Juan Jesús Vivas. "Sprejemni centri so prenapolnjeni in preobremenjeni."

Veliko ljudem prečkanje ni uspelo. V zadnjem letu so na morju opazili približno 60 trupel. Ceuta namreč leži neposredno na severni obali Afrike in meji na Maroko, po morju pa migranti običajno plavajo na razdalji približno dva do pet kilometrov, odvisno od izhodišča. Nekateri začnejo plavati z bližnjih plaž, drugi pa poskušajo plavati okoli mejne ograje.

Španska civilna garda, pomorska reševalna služba in Rdeči križ z ladjami rešujejo migrante iz morja, nato pa jih prepeljejo v Ceuto. A vendar je migrantov toliko, da so sprejemni centri presegli svoje zmogljivosti, zato mnogi zdaj spijo zunaj.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je v intervjuju za televizijo laSexta priznal, da se oblasti soočajo z "izrednimi in izjemnimi razmerami". Maroške oblasti sicer dobro sodelujejo s španskimi in pomagajo pri omejevanju nezakonitih odhodov migrantov.

Po navedbah aktivistov iz Maroka in Ceute so med tistimi, ki poskušajo preplavati do španske enklave, predvsem maroški državljani, poleg njih pa tudi manjše število Alžircev, ki so živeli v Maroku in od tam poskušali priti v Evropo.

Kaj je sprožilo tako množične poskuse prečkanja morja do Ceute, za zdaj ni jasno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vivas je medtem kritiziral odločitev španskega vrhovnega sodišča iz začetka meseca, po kateri migrantov, ki v Ceuto prispejo po morju, ni mogoče nemudoma vrniti v Maroko brez ustreznega pravnega postopka, in meni, da je prav to povzročilo porast migrantov.

Nekateri aktivisti, med njimi predsednik Maroškega združenja za človekove pravice v vzhodnem Maroku Omar Naji, pa dvomijo, da je prav ta sodna odločitev povzročila porast prihodov. Po njegovem mnenju večina Maročanov zanjo sploh ni vedela.

Naji meni, da časovni okvir množičnih prehodov bolj spominja na mejno krizo maja 2021, ko je v zgolj dveh dneh v Ceuto prispelo več kot 8000 migrantov. Do novih prihodov je prišlo kmalu po srečanju španskega premierja Pedra Sáncheza z alžirskim predsednikom Abdelmadjidom Tebbounom prejšnji teden.

ceuta maroko migranti španija

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KOMENTARJI20

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progresivnidaveknastanovanja
30. 07. 2026 15.36
Že samo pogled na eno fotko govori da tukaj ne nore it nic narobe. Sami znanstveniki, uboge zenice in otroci : )))
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0 0
Dragica Cegler
30. 07. 2026 15.34
Predsednica kpk ja je ženska ki jo je predlagala Musarca,je njena"prijatwljica" in je članica nvo ja ,ki je v Sarajevu poučeval migrante,kako priti v EU in kršiti zakon.Pol se pa levaki obregajo ob Mijica.In je za te kriminalce medvedek.
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-1
0 1
osservatore
30. 07. 2026 15.33
Vse nagnat nazaj. Čimprej, takoj.
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-1
1 2
300 let do specialista
30. 07. 2026 15.33
To to, to bo rešilo Evropo, kriminalci, ki to dovolijo sedijo v Bruslju in so daaaleč daleč stran,...brez slrbi, tudi vas obiščejo, če ne oni pa njihovi potomci 10000%! Z zahodom je KONEC! Poglej ta krdela...
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+2
2 0
Vera in Bog
30. 07. 2026 15.33
Nujno ven iz EU preden bo prepozno !
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-1
1 2
marre
30. 07. 2026 15.31
Levičarska mentaliteta vodi v neomejene nezakonite migracije in vse posledice ki pridejo z tem, od kriminala, drog, no-go con in vsega ostalega.. Če so skrajni levičarji uspeli z ene Švedske narediti državo z največ kriminala in spolnimi napadi v Evropi, potem jim lahko uspe vse. Socialist Sančez je že dokazal, da nima težav 1. milijonu teh ilegalcev podariti državljansko in stalno prebivališče, kaj pa je še 1. milijon.. So si pa Španci to sami izvolili..
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+0
1 1
Zelena travica
30. 07. 2026 15.27
Kmal bojo šli nazaj ko bodo ugotovili, da jih bo v EU skurilo.
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0 0
Vera in Bog
30. 07. 2026 15.27
Kdo bo te vrage poslal nazaj ??
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+0
1 1
luckyss.1
30. 07. 2026 15.31
Na žalost nihče. V Španiji vlada skrajna levica in so veseli takih dogodkov. Edino zdaj bodo zahtevali Španci, da te migrante sprejmejo druge EU države.
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0 0
Vera in Bog
30. 07. 2026 15.33
Španija ima veliko izkušenj z njimi že od prej.
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0 0
Vera in Bog
30. 07. 2026 15.27
Kdo bo te vrage poslal nazaj ??
Odgovori
+0
1 1
Bozje oko
30. 07. 2026 15.26
EU vodstvo v Bruslju piše Zakone, ki jih morajo upoštevati vse EU države!!!! Zato je signal UVL in njenih sodelavcev, da se migrantov ne sme zavračati in da imajo vsi ilegalci pravico do AZILA za posledico, da nas bodo ljudje iz revnih, z vojnami uničenih držav slej kot prej preplavili, ker jim pač naš sistem z nevladniki na čelu to dopušča!!!!! Pametnih rešitev, kot so npr. delo, izobraževanje, mir in varnost, pa se ljudi, ki sedaj želijo uživati naše sadove, v njihovih državah ne da prisiliti....le zakaj ne-ali smo jim res za njihove položaj krivi mi Evropejci????
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+3
3 0
JApajaDAja
30. 07. 2026 15.22
sanchez bi jim lahko poslal letalo...je hitreje, udobneje in bolj humano.....
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+2
2 0
Misanthrope
30. 07. 2026 15.22
Dobesedno invazija in ni druge razlage. Ni.
Odgovori
+6
6 0
luckyss.1
30. 07. 2026 15.19
Od 1500 migrantov je bilo tam 0 žensk. Plešemo
Odgovori
+8
8 0
Tami69
30. 07. 2026 15.12
Samo na čolne in nazaj!
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+10
10 0
luckyss.1
30. 07. 2026 15.16
Ne morejo. Vrhovno skrajno levo Špansko sodišče je v začetku tega meseca dosodilo, da če migrant preplava po morju v enklavo potem ga nem orejo vrniti dokler ne steče azilni posotopek. In azilni postopek steče seveda, ko je enkrat v Španiji. Ko pa so enrkat v Španijo pa gredo po Evropi tako,d a vsi ti na slikah bodo prepreljani v Španijo.
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+6
6 0
luckyss.1
30. 07. 2026 15.17
Še dodatek pa je izdajalski PV Sanchez kateri sta z Golobom bila vedno proti vsem drugim, da bi se migrante vračalo.
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+6
6 0
zdravkob
30. 07. 2026 14.53
Zanimivo kako se vsi delajo neumne in kot da ne vedo, kaj pomenijo obmejne službe in kako se ravna v takih primerih. Že stoletja enako. Zdaj pa vsi neumni in nimajo pojma.
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+9
9 0
Kameleon Kiddo
30. 07. 2026 15.03
Odseli se nazaj v prejšnje tisočletje prosim.
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-12
0 12
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