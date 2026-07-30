Več kot 1500 migrantov iz Maroka do Ceute priplavalo po morju

"V zadnjih nekaj dneh je v Ceuto po morju prispelo več kot 1500 migrantov, med njimi odrasli in mladoletniki," je za Euronews povedal predsednik vlade Ceute Juan Jesús Vivas. "Sprejemni centri so prenapolnjeni in preobremenjeni." Veliko ljudem prečkanje ni uspelo. V zadnjem letu so na morju opazili približno 60 trupel. Ceuta namreč leži neposredno na severni obali Afrike in meji na Maroko, po morju pa migranti običajno plavajo na razdalji približno dva do pet kilometrov, odvisno od izhodišča. Nekateri začnejo plavati z bližnjih plaž, drugi pa poskušajo plavati okoli mejne ograje.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji AP

Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji AP

Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji AP

Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji AP

Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji AP

Migranti so prečkali morje iz Maroka do Ceute v Španiji AP











Španska civilna garda, pomorska reševalna služba in Rdeči križ z ladjami rešujejo migrante iz morja, nato pa jih prepeljejo v Ceuto. A vendar je migrantov toliko, da so sprejemni centri presegli svoje zmogljivosti, zato mnogi zdaj spijo zunaj. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je v intervjuju za televizijo laSexta priznal, da se oblasti soočajo z "izrednimi in izjemnimi razmerami". Maroške oblasti sicer dobro sodelujejo s španskimi in pomagajo pri omejevanju nezakonitih odhodov migrantov. Po navedbah aktivistov iz Maroka in Ceute so med tistimi, ki poskušajo preplavati do španske enklave, predvsem maroški državljani, poleg njih pa tudi manjše število Alžircev, ki so živeli v Maroku in od tam poskušali priti v Evropo. Kaj je sprožilo tako množične poskuse prečkanja morja do Ceute, za zdaj ni jasno.

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