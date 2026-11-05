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Na stranišču skril kamero: grozita mu zapor in bičanje

Singapur, 05. 11. 2026 09.37 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Stranišče na letalu

52-letnega britanskega državljana v Singapurju čaka sojenje zaradi obtožb, da je med letom iz Japonske na stranišču skril kamero. Z napravo je nato na daljavo snemal druge potnike, ki so uporabili stranišče. Moškemu grozi večletna zaporna kazen.

Incident se je zgodil 7. oktobra na letu iz Japonske v Singapur, singapurska policija pa je o dogodku javnost obvestila včeraj. 

Preiskava je pokazala, da je moški, čigar identiteta ni bila razkrita, v enem od stranišč na letalu namestil kamero. Nato se je vrnil na svoj sedež in prek aplikacije na mobilnem telefonu vklopil snemanje. Skrito napravo je kasneje odkrila članica kabinskega osebja, ko je uporabila stranišče. Kamero je odstranila in o tem obvestila sodelavca. 

Moški je kasneje poskušal kamero vzeti nazaj, a je ugotovil, da je že odstranjena. V poskusu, da bi se izognil odkritju, je nato izbrisal aplikacijo in vse povezane fotografije s svojega telefona.

Moški je s kamero, ki jo je skril na stranišču, snemal potnike.
Moški je s kamero, ki jo je skril na stranišču, snemal potnike.
FOTO: Shutterstock

Po pristanku v Singapurju so moškega pridržali in ga zaslišali, policija pa mu je zasegla kamero in mobilni telefon. 

Po poročanju The Independent se Britanec zdaj sooča z obtožnico, ki ga bremeni voajerizma in oviranja pravosodja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi skupno do devet let zapora, denarna kazen in kaznovanje s palico. 

Singapurska policija je ob tem sporočila, da ima ničelno toleranco do spolnih prestopnikov, ki ogrožajo varnost ljudi. Javnost so pozvali, naj bo pozorna na podobne primere. 

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letalo kamera

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KOMENTARJI18

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Pinokio
05. 11. 2026 10.46
Pravilno, s palico, da mu potem nikoli več ne pride na misel narediti še kako tako neumnost. Pa verjetno ga ne bo mogel rešiti pred kaznijo odvetnik.
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+4
4 0
bandit1
05. 11. 2026 11.00
Lahko razdelita kazen s palico na pol, pol.
Odgovori
0 0
Uporabnik1812060
05. 11. 2026 10.45
To je red. Če počneš neumnosti, bo pač kazen vzgojna, zato pa nimajo kriminala oz. minimalno. V tej preljubi Evropi pa so šle človekove pravice tako daleč, da se ščiti kriminalce, ki se zadovoljno sprehajajo med nami.
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+6
6 0
dobrabejba35
05. 11. 2026 10.41
Ponavadi se mi singapurske kazni zdijo pretirane, ampak tale si zasluži
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+7
7 0
Celikos
05. 11. 2026 10.38
kazni majo prave
Odgovori
+4
4 0
jafalical
05. 11. 2026 10.36
Joj, kaksna diagnoza pa je to? Kaksni mozgani so to v 52letniku?Kje je pa ta odrascal, s kaksno vzgojo, vrednotam,kaj je pocel do zdaj tak? Tega so zgleda spregledal,ze veliko prej, ko je kazal znake, da z njim ne bo ravno v redu.
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+5
5 0
devlon
05. 11. 2026 10.35
Zanimalo ga je, če iz azijske odprtine kaj drugačnega prileti..
Odgovori
+1
1 0
ResistTheActiveMeasures
05. 11. 2026 10.35
Medtem ko v naši sloveniji ne morejo dat morilcu niti 5 let zapora.
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+6
6 0
aleksandar1964
05. 11. 2026 10.21
Pravijo da nas je na svetu 8 milijard, ne vem od kod ampak polovica jih je za na luno, ta gospod je še posebej z prepihom v glavi.
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+5
5 0
Lark
05. 11. 2026 10.18
Da te rajcajo posnetki iz WC školjke? To pa moraš biti bolan...
Odgovori
+11
12 1
Hugh_Mungus
05. 11. 2026 10.26
Vsako tele ma svoje vesele
Odgovori
+4
4 0
Cobra007
05. 11. 2026 10.17
Kaj vse pade ljudem na pamet!? Drago bo plačal za svoje neumno in ne moralno početje!
Odgovori
+7
7 0
kacakacon
05. 11. 2026 10.16
gledanje wc-jevskih posnetkov - spodbudno
Odgovori
+2
4 2
poldek 01
05. 11. 2026 10.08
Policija MU je zasegla kamero in mobilni telefon. Ali ne piše, da je bila kamera že odstranjena, ko jo je iskal?
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-5
0 5
vrzwta1
05. 11. 2026 10.17
Verjetno je osebje kamero posredovalo policiji, ki jo je nato zasegla.....................
Odgovori
+5
5 0
PSIHOTERAPEVT
05. 11. 2026 10.06
En bolj perverznih narodov ga bo kaznoval, taksne stvari prihajajo deirektno iz japonske ;)
Odgovori
-5
2 7
Slash
05. 11. 2026 09.57
Kje so posnetki?
Odgovori
-1
2 3
Razumnež
05. 11. 2026 09.52
Lepo
Odgovori
-1
2 3
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