Na stranišču skril kamero: grozita mu zapor in bičanje

Incident se je zgodil 7. oktobra na letu iz Japonske v Singapur, singapurska policija pa je o dogodku javnost obvestila včeraj.
Preiskava je pokazala, da je moški, čigar identiteta ni bila razkrita, v enem od stranišč na letalu namestil kamero. Nato se je vrnil na svoj sedež in prek aplikacije na mobilnem telefonu vklopil snemanje. Skrito napravo je kasneje odkrila članica kabinskega osebja, ko je uporabila stranišče. Kamero je odstranila in o tem obvestila sodelavca.
Moški je kasneje poskušal kamero vzeti nazaj, a je ugotovil, da je že odstranjena. V poskusu, da bi se izognil odkritju, je nato izbrisal aplikacijo in vse povezane fotografije s svojega telefona.
Po pristanku v Singapurju so moškega pridržali in ga zaslišali, policija pa mu je zasegla kamero in mobilni telefon.
Po poročanju The Independent se Britanec zdaj sooča z obtožnico, ki ga bremeni voajerizma in oviranja pravosodja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi skupno do devet let zapora, denarna kazen in kaznovanje s palico.
Singapurska policija je ob tem sporočila, da ima ničelno toleranco do spolnih prestopnikov, ki ogrožajo varnost ljudi. Javnost so pozvali, naj bo pozorna na podobne primere.
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