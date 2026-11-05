Na stranišču skril kamero: grozita mu zapor in bičanje

Incident se je zgodil 7. oktobra na letu iz Japonske v Singapur, singapurska policija pa je o dogodku javnost obvestila včeraj.

Preiskava je pokazala, da je moški, čigar identiteta ni bila razkrita, v enem od stranišč na letalu namestil kamero. Nato se je vrnil na svoj sedež in prek aplikacije na mobilnem telefonu vklopil snemanje. Skrito napravo je kasneje odkrila članica kabinskega osebja, ko je uporabila stranišče. Kamero je odstranila in o tem obvestila sodelavca.

Moški je kasneje poskušal kamero vzeti nazaj, a je ugotovil, da je že odstranjena. V poskusu, da bi se izognil odkritju, je nato izbrisal aplikacijo in vse povezane fotografije s svojega telefona.