Na surfanje se je odpravil s svojim pitonom in dobil kazen

Higor Fiuza in njegov piton Shiva sta postala lokalna zvezdnika, potem ko je posnetek, na katerem lovita valove, postal prava medijska senzacija. Vendar slava ni trajala dolgo, predvsem pa posnetek ni bil všeč uradnikom za zaščito divjih živali. Ti namreč trdijo, da je moški ogrozil Shivo in kršil dovoljenje za lastništvo kače, ker jo je vzel v javnost, poroča CNN.

Fiuza je dobil denarno kazen v višini 1495 dolarjev oziroma malo več kot 1400 evrov. Kot je poudaril uradnik za divje živali, Jonathan McDonald, se domače živali v javnosti lahko začnejo obnašati nepredvidljivo, poleg tega jim s tem lahko povzročimo nepotreben stres. "Kače so hladnokrvne živali, in čeprav lahko plavajo, se na splošno izogibajo vodi," je dodal.

Kot je pojasnil, je voda v oceanu preveč hladna za pitona. Poleg tega je incident sprožil pomisleke glede javne varnosti.

Fiuza je sicer za lokalne medije pojasnil, da ni prvič, da je vzel kačo s sabo na surfanje in da Shiva obožuje vodo. "Vedno sem jo peljal na plažo in rada je plavala v vodi, zato sem se nekega dne odločil, da jo odpeljem na surfanje, in bilo ji je zelo všeč," je povedal za avstralsko radiotelevizijo. "Običajno, ko ji kaj ni všeč, začne sikati, vendar v vodi ni sikala, vedno je bila mirna."