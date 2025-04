Na Švedskem aretirali osumljenca za smrtonosni strelski napad

"Aretirali smo eno osebo, osumljeno umora," je na novinarski konferenci povedal predstavnik policije Erik Akerlund. Dodal je še, da bodo v okviru preiskave zaslišali več oseb.

V središču mesta Uppsala v osrednjem delu države je v torek prišlo do streljanja, v katerem so bile ubite tri osebe. Storilec je po poročanju švedske televizije SVT po streljanju pobegnil s prizorišča na električnem skiroju.

Kot še navajajo švedski mediji, je bil vsaj eden od ubitih povezan s kriminalno tolpo, a policija tega za zdaj ni potrdila.

Švedska se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom streljanj in bombnih napadov, ki jih povezujejo s kriminalnimi tolpami. Storilci so večkrat najstniki, mlajši od 15 let, kar je v državi starostna meja kazenske odgovornosti.